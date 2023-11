Chi sono Jennifer e Tommaso di "Amore alla prova": età, lavoro, cognome, storia, Instagram

Chi sono Jennifer e Tommaso di "Amore alla prova"? La coppia è protagonista del nuovo esperimento sociale in onda su Real Time ogni mercoledì a partire dalle 21.20. Alla guida del programma Giulia De Lellis, al suo fianco lo psicologo Matteo Radavelli, esperto in relazioni e terapia di coppia.

Età e lavoro

JENIFFER GOMES, 31 anni, Proprietaria di un negozio abbigliamento

TOMMASO CIUFFI, 29 anni, istruttore e pilota di rally

La storia d'amore

Si sono fidanzati sui banchi di scuola quando avevano 15 anni e sono praticamente cresciuti insieme. Per Jeniffer, Tommaso è sempre stato il punto di riferimento chiave della sua vita. Per Tommaso, invece, le cose sono sempre state un pò più sfumate: maschio alpha e decisionista che ha sempre tradito. Il primo tradimento è avvenuto nel 2017 con una donna più grande, una relazione parallela che è durata due anni. È stato uno choc per Jeniffer scoprire questa doppia vita di quel ragazzo a cui finora aveva dato tutta se stessa. Questo tradimento ha fatto traballare inizialmente tutte le sue certezze, anche se con il tempo, è riuscita a perdonarlo, o forse così ha creduto, fino a ricevere, nel 2019, la proposta di matrimonio Pochi mesi dopo, però, il tracollo: Jeniffer scopre l’ennesimo tradimento e stavolta la sua delusione è totale ed esce di casa per qualche tempo. Ma il potere di convincimento di Tommaso, e l’amore che comunque lei prova per lui, l’hanno fatta ritornare sui suoi passi.

Jeniffer sente però che si è rotto qualcosa. Non è più così sicura che lui sia la persona giusta. Gli chiede perciò, con una determinazione che mai aveva avuto prima, di dimostrarle di essere veramente cambiato, gli chiede una prova. È con questo spirito, con lacerazione, che Jeniffer partecipa a questo esperimento: vuole capire se sia il caso di sposarlo oppure di abbandonarlo per sempre. Tommaso, dal canto suo, in questo periodo, appare più presente che mai, cerca di non farle mancare nessuna attenzione. “Vorrei che lei fosse la mamma dei miei figli”, dice. C’è da fidarsi? Si chiede lei. È veramente cambiato?

Il profilo Instagram

Jennifer ha un profilo Instagram in cui conta già cinquemila follower ed è destinato a salire per via della popolarità. Anche Tommaso ha un profilo Instagram in cui racconta la passione per il rally.