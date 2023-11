Chi sono Lorena e Lele di "Amore alla prova": età, lavoro, cognome, storia, Instagram

Chi sono Lorena e Lele di "Amore alla prova"? La coppia è protagonista del nuovo esperimento sociale in onda su Real Time ogni mercoledì a partire dalle 21.20. Alla guida del programma Giulia De Lellis, al suo fianco lo psicologo Matteo Radavelli, esperto in relazioni e terapia di coppia.

Età e lavoro

LORENA MELCHIONNA, 38 anni, gestisce una casa vacanze

EMANUELE (LELE) TROIANO, 46 anni, gestore pizzeria e insegnante karatè

La storia d'amore

Lorena e Lele si sono conosciuti 18 anni fa in un locale di salsa cubana. Sono sposati e hanno un figlio di 13 anni. Lorena è una ragazza un po’ folle, allegra, spensierata e molto gelosa. Lele è un eterno Peter Pan, molto sportivo, ama il surf gli amici e vivere come fosse un eterno ragazzino. Le prime fasi della loro relazione sono state segnate dal fuoco e dalla passione, poi con la gravidanza, l’equilibrio della coppia si è notevolmente incrinato. Lorena si è sentita molto sola e abbandonata poiché Lele era sempre più lontano e sfuggente. L’estrema gelosia di Lorena, la sua mania di controllo e la difficoltà di Lele di farsi carico del ruolo paterno, hanno compromesso notevolmente l’armonia della coppia, portandoli a litigare per qualsiasi cosa. A questo punto Lorena, anche per un estremo bisogno di attenzioni e per riempire il vuoto lasciato da Lele, lo tradisce baciando un amico, facendo così traballare una stabilità di coppia già molto precaria.

Dopo questo episodio si sono separati per un anno e mezzo pur continuando a frequentarsi sporadicamente e a fare l’amore: la passione tra loro è forse l’unico ingrediente che non è mai mancato. Ed è proprio la forza della passione carnale che li ha fatti ritornare insieme. Eppure, da quando hanno deciso di riprovarci, la loro vita si è riempita di incomprensioni e inutili sofferenze. Non sono più riusciti a lasciarsi le cose alle spalle e si sono trascinati gli errori del passato, riversandoli su un presente sempre più cupo. Lele soffre ancora l’estrema mania di controllo e la gelosia di Lorena, che vorrebbe gestirlo come padre e come marito. Entrambi riconoscono di avere molti problemi da risolvere, ma al tempo stesso di provare l’uno per l’altra un amore e una passione fuori dal comune.

Il profilo Instagram

Lorena Melchionna possiede sia un profilo Instagram che un account Facebook, in cui trovare tutte le informazioni in merito alla casa vacanze che affitta.