Chi sono Mariana, Ida e Gianluca: agenti immobiliari di "Casa a prima vista"

Chi sono gli agenti immobiliari milanesi di Casa a prima vista? Dopo il successo delle passate edizioni, tornano le nuove puntate della divertente competizione televisiva che vede tre agenti immobiliari sfidarsi per soddisfare le richieste di clienti in cerca del loro appartamento dei sogni. L'appuntamento è a partire da lunedì 13 novembre alle 20:20 su Real Time.

Gli agenti di Milano

Mariana D’Amico. Molto attiva sui suoi profili social, Mariana ama condividere con i follower anche alcuni aspetti della sua sfera professionale. Co-fondatrice di un’agenzia in forte espansione, il suo è il profilo da seguire per conoscere tutti i segreti di una giovane imprenditrice di successo che è nel settore immobiliare da ormai 15 anni.

Ida Di Filippo . Origini campane e ironia da vendere, Ida lavora come agente immobiliare per un’agenzia che collabora con Enti Istituzionali, privati e grosse società che acquistano edifici e palazzi anche d’epoca per poi rivendere i singoli appartamenti. - Abile venditrice, conquista i suoi clienti con la sua verace simpatia e con il modo di fare schietto e coinvolgente. Ida ha sempre la risposta pronta, anche quando ha a che fare con i clienti più esigenti!