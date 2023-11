Chi sono Ugo e Monia di "Amore alla prova": età, lavoro, cognome, storia, Instagram

Chi sono Monia e Ugo di "Amore alla prova"? La coppia è protagonista del nuovo esperimento sociale in onda su Real Time ogni mercoledì a partire dalle 21.20. Alla guida del programma Giulia De Lellis, al suo fianco lo psicologo Matteo Radavelli, esperto in relazioni e terapia di coppia.

Età e lavoro

MONIA EL KHALFANE, 33 anni, casalinga (ex Miss Marocco)

UGO SORRENTINO, 47 anni, farmacista

La storia d'amore

Si sono conosciuti otto anni fa. Lui era il proprietario della farmacia del quartiere e Monia era una sua cliente. È stato il classico colpo di fulmine, una passione fulminante e intensa, con l’idea di costruire subito una famiglia insieme. Avevano già un figlio ciascuno da precedenti relazioni e insieme, di lì a poco, hanno avuto una terza figlia, Diamante. All’inizio il rapporto è stato veramente esplosivo, ma pian piano la gestione delle dinamiche di una famiglia allargata e i differenti approcci genitoriali li hanno messi in crisi. Monia lamenta il fatto che Ugo è troppo “mammo”, invade i suoi spazi e non le consente di esprimere come vorrebbe la sua vocazione materna. Si sente cioè oscurata e detronizzata. Ugo, a sua volta, lamenta il fatto che Monia si comporta da bambina piccola, costringendolo ad assumere un innaturale atteggiamento paterno nei suoi confronti. Da un lato, cioè, Monia vorrebbe che lui fosse meno presente, dall’altro lo cerca continuamente per avere supporto.

Le continue discussioni li hanno portati ad allontanarsi sempre più, anche fisicamente fino a depositare in tribunale un accordo consensuale di separazione rispetto alla gestione dei figli. Hanno praticamente vissuto da separati in casa per un paio di mesi e quello, per Ugo, è stato il periodo più brutto della sua vita. Pian piano però si sono resi conto che volevano salvare la famiglia e sono tornati insieme, soprattutto per i figli, ma i problemi non sono finiti. Sia fisicamente sia mentalmente sono ancora poco concentrati sulla coppia e troppo concentrati sul loro ruolo genitoriale. Vorrebbero tanto trovare un equilibrio e mantenerlo una volta per tutte. Sanno però, che il loro esperimento potrebbe essere destinato a fallire e alla fine potrebbero anche lasciarsi. Ma, se la posta in gioco è il raggiungimento della felicità, sono disposti a correre, dicono, qualsiasi rischio.

Il profilo Instagram

Su Instagram non abbiamo trovato il profilo di Ugo Sorrentino. Ha invece un profilo Instagram Monia, seppure è privato: è raggiungibile a questo link.