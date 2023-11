Chi sono Valentina e Massimiliano di "Amore alla prova": età, lavoro, cognome, storia, Instagram

Chi sono Valentina e Massimiliano di "Amore alla prova"? La coppia è protagonista del nuovo esperimento sociale in onda su Real Time ogni mercoledì a partire dalle 21.20. Alla guida del programma Giulia De Lellis, al suo fianco lo psicologo Matteo Radavelli, esperto in relazioni e terapia di coppia.

Età e lavoro

VALENTINA MARTINI, 30 anni, proprietaria di 2 negozi

MASSIMILIANO ABAGNALE, 31 anni, Indossatore e speaker radiofonico

La storia d'amore

Valentina e Massimiliano stanno insieme da sette anni e sperano di arrivare all’ottavo. Non è stato amore a prima vista ma un rapporto di amicizia che, passo dopo passo, si è trasformato in qualcosa di più grande. Massimiliano ama profondamente Valentina ma si sente asfissiato dalle continue e inutili discussioni e scenate dovute alla gelosia di Valentina È proprio questo il problema principale che denuncia Massimiliano, quasi si sentisse perennemente sovrastato dal carattere forte della sua compagna e non riuscisse mai a dire la sua. All’inizio finiva sempre per raccontare bugie bianche per non farla arrabbiare, per non scatenare reazioni eccessive.

Nell’ultimo periodo, però, le cose sono cambiate e hanno deciso di dirsi tutto in faccia. Valentina, pur essendo molto innamorata di Max non tollera il fatto che lui sia sempre gentile e disponibile con tutti. La sua grande gelosia, figlia probabilmente della sua insicurezza, del suo sentirsi forse meno bella del suo compagno, la portano a consumarsi e distruggersi quotidianamente nel suo tormento. Massimiliano si augura di uscire dal programma con la certezza di voler costruire una famiglia con Valentina. A volte ha paura che siano "due pezzi di puzzle diversi, che cercano di incastrarsi a tutti i costi”.

Il profilo Instagram

Su Instagram Valentina racconta la sua attività in negozio. Così come, sempre su Instagram, Massimiliano si mostra giorno dopo giorno al lavoro in radio.