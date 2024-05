Eurovision 2024, chi vincerà? Le quote

Si avvicina il grande giorno della finale dell'Eurovision Song Contest, l'annuale concorso canoro che quest'anno si svolge presso la Malmo Arena a Malmo, in Svezia. Semifinali: 7 e 9 maggio. La finalissima: l'11 maggio. Per l'Italia c'è Angelina Mango, con "La Noia", il brano l'ha fatta trionfare al Festival di Sanremo 2024. Ma ce la farà Angelina a trionfare? Purtroppo, stando alle previsioni degli esperti Sisal, pare di no. Ecco chi potrebbe vincere.

Chi vince l'Eurovision? Le previsioni

Dopo l’annuncio dei primi dieci finalisti dell’Eurovision 2024 tra conferme e sorprese, ora i fari sono tutti puntati sulla semifinale di questa sera. Chi si aggiudicherà un posto per contendersi il titolo? Secondo gli esperti Sisal, quasi certamente in finale ci arriveranno Paesi Bassi (1.45), Svizzera (5.00), Israele (7.50), Austria (25), Norvegia (33), Georgia (33), Armenia (33), Grecia (40) e Belgio (50). Il decimo nome potrebbe, invece, uscire dalla rosa delle nazioni meno accreditate: Malta, Albania, Danimarca, Repubblica Ceca, San Marino e Lettonia tutti quotati 200.00. Malta, Albania, Repubblica Ceca e San Marino non hanno mai vinto un Eurovision e, stando a questo pronostico, dovranno attendere anche in questa edizione. Ma attenzione all’Estonia che, offerta a 100, potrebbe essere la grande sorpresa e chiudere la decina dei finalisti.

Angelina all'Eurovision

Questa sera si esibirà anche la Svizzera che, data a 4,50, è la seconda favorita alla vittoria finale dopo la Croazia (2,00). Il rapper Nemo proverà a sorprendere tutti con un incredibile mix di rap, drum'n'bass, opera lirica e artcore: riuscirà a “infiammare” la Malmö Arena e a mettere d’accordo pubblico e giuria come ha fatto Baby Lasagna?

Le quote per la finale