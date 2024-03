Chiara Ferragni questa sera a Che tempo che fa. Il Codacons scrive a Fazio e propone le domande

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato dal Codacons contro la partecipazione di Chiara Ferragni al programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, sul NoveTv. Il ricorso era stato presentato d'urgenza affinché fosse garantito ai telespettatori una "correttezza dell’informazione nel corso della trasmissione ed evitare che l’intervento dell’influencer si trasformasse, come avvenuto sul Corriere della Sera, in una difesa senza contraddittorio sullo scandalo del pandoro-gate, vicenda per la quale la Ferragni, oltre ad essere stata multata dall’Antitrust, è sotto indagine per il grave reato di truffa aggravata a danno dei consumatori".

Se anche il ricorso è stato respinto il Codacons ha mandato una lettera a Fabio Fazio in cui gli indica quali sarebbero le domande che dovrebbe porre all'imprenditrice. "Ci rivolgiamo al conduttore certi che avrà già considerato ogni aspetto connesso alla delicatissima scelta di invitare un ospite come Chiara Ferragni – ha scritto il Codacons – oggi al centro di un vortice giudiziario e mediatico che impone cautele e attenzioni nel rispetto del ruolo che è proprio ad un conduttore. Proprio per scongiurare i timori esternati dai giudici del Tar Lazio, si chiede di proporre alcune specifiche domande alla sig.ra Ferragni".

Le sette domande del Codacons per Chiara Ferragni