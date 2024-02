Chiara Ferragni ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa

Chiara Ferragni ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa: questa l'ultima notizia relativa all'imprenditrice adesso di nuovo al centro del clamore mediatico per la fine del suo matrimonio con Fedez. A riportare la sua presenza nel talk del Nove è Vanity Fair che, confermando l'indiscrezione di Dagospia sulla rottura, annuncia la presenza televisiva di Ferragni negli studi che solo qualche mese fa ospitarono proprio Fedez, ben prima che scoppiasse il caso giudiziario di Balocco, Oreo e Trudi.

Al momento i profili ufficiali di Che tempo che fa non hanno confermato né smentito la notizia: l'unico annuncio da parte del programma è quello sulla presenza di Naomi Campbell nella prossima puntata di domenica 25 febbraio. Stando alle indiscrezioni del Corriere è domenica 3 marzo il giorno in cui l'influencer rilascerà l'intervista. Una presenza molto attesa quella di Chiara Ferragni che segnerebbe il suo ritorno in tv dopo il Festival di Sanremo 2023 e, soprattutto, dopo i recenti complessi trascorsi. L'account Instagram di Vanity Fair, inoltre, assicura che la ex coppia, almeno per ora, non starebbe pensando di diramare comunicati o dichiarazioni ufficiali sulla situazione famigliare.