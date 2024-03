Chiara Ferragni in lacrime da Fazio: "Con Fedez la crisi è forte, ci stiamo sentendo"

Chiara Ferragni in un completo nero, con sotto una leggera canottiera bianca è entrata con passo sicuro nello studio di Che tempo che fa. Nel pomeriggio aveva dichiarato di essere molto agitata per l'intervista e che avrebbe potuto anche balbettare. Fazio la accoglie partendo proprio da queste sue dichiarazioni sottolineando che lui non è un magistrato e che porrà le domande che vorrà e non quelle che gli altri si aspettano.

"Come stai?", le chiede Fazio. "È un periodo tosto, sono stati due mesi e mezzo duri, la mia vita va contestualizzata perché quello che è successo a me è piccolo piccolo in confronto alla vita di altri, ma in questi mesi mi sono trovata al centro di un'ondata d'odio e si pensa che io sia preparata, ma non è così".

"Io pensavo che avresti immaginato una tua caduta, tu hai costruito sui social la tua carriera, la tua vita, una cosa che non ha eguali e sei come la bomba atomica e non puoi non sapere che tutto può finire", sottolinea Fazio. "Te lo immagini, ma quando lo provi sulla tua vita è tutto diverso, quanto di osannano ti senti la più forte del mondo, quando ti criticano ti crolla tutto", risponde Ferragni.

Il caso Pandoro

"Io pensavo di aver fatto delle classiche operazioni commerciali pensando di non aver fatto niente di sbagliato, ma quando è scoppiato il caso ho capito che avevamo davvero sbagliato qualcosa", ha dichiarato Chiara. "Io non voglio entrare nel merito - incalza ancora il conduttore -, ma quello che viene contestato è che ci sia stata una comunicazione ingannevole come mai è successo tutto questo perché scrivere della donazione?". "Siamo stati noi a voler sottolineare la donazione, io non sono totalmente dell'idea che la beneficenza vada fatta privatamente, talvolta se la fai pubblicamente può creare eventi di emulazione, quando sono andata a Sanremo il mio cachet l'ho donato all'associazione Dire e non mi sono limitata a donare ma ho cercato di far parlare le rappresentanti il più possibile".

"Ma quello che stupisce - ribadisce Fazio - è l'errore di comunicazione, la comunicazione non era chiara, ma com'è possibile? Qualcuno può essere stato indotto a capire che comprando faceva beneficenza?". "Beh, sì se siamo qui a parlarne evidentemente c'è stato un errore e potevamo lavorare meglio", ha ammesso Chiara.

Oggi l'opinione sul suo essere influencer è un po' cambiata: "Io sono arrivata ad avere sogni molto più grandi di quelli che mi sarei mai immaginata. E sto cercando di mostrarmi per come sono, con anche le mie fragilità è importante avere intorno persone che ti spronano".

E immancabile anche un commento sul famoso video in cui indossava la nota tuta grigia: "Io ho fatto il video perché volevo dimostrare la mia buona fede perché avevo il terrore che le persone potessero capire che non ero in mala fede, io non mi voglio più trovare in questa situazione in futuro. La tuta era quella che indossavo dal sabato, mi ero anche un po' truccata... Invece si è detto di tutto". "Con il senno di poi non legherei più attività commerciali e benefiche, continuerei a farle ma separate".

Chiara su Fedez

Fazio poi le chiede senza nominarlo di Fedez. E per farlo le chiede un commento su quello che si è detto, soprattutto sui social, sulla loro separazione. "Si è parlato di strategia per allontanare il pettegolezzo. Ma ti sei allontanata da tuo marito?". "Vediamo, non so", risponde lapidaria Chiara. Mentre parlava però ha sorriso con gli occhi lucidi. "Si pensa sempre che ci sia un team di esperti, io stratega, che decidiamo 'io e mio marito ci allontaniamo', però non è così. Non è una strategia", ha continuato.

"Con Federico ci sentiamo, siamo due persone adulte e ci vogliamo bene. È un periodo di crisi, non è il primo, non è che chiudiamo la porta e non ci parliamo più è una crisi un po' più forte delle altre e non so... Vediamo", mentre rispondeva Chiara è riuscita solo per poco a trattenere le lacrime. È evidente: Chiara Ferragni spera che il suo matrimonio possa salvarsi.

Mi sembra una giustificazione o almeno un tentativo in questo senso. Avrei preferito un’ammissione di aver sbagliato. #CTCF #ChiaraFerragni https://t.co/yfFO2qD1qF — _messins_ (@94Jaja) March 3, 2024