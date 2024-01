Chiara Ferragni, il suv mollato in strada con le quattro frecce: vince la 'merdina' di Striscia

Chiara Ferragni pesta un'altra 'merdina' dopo il caso Balocco, nel senso letterale del termine. A consegnargliela Vittorio Brumotti, che ha beccato il Suv su cui scorrazza l'influencer mollato in mezzo alla strada nel pieno centro di Milano - in via Monte Napoleone - con le quattro frecce.

"Chiaretta, sono Brumo di Striscia" le ha detto l'inviato appena l'ha intercettata, scortata dal suo autista-bodyguard mentre tornavano verso l'auto. "Ce l'ho con lui, non con te. Guarda dove ha parcheggiato" le ha fatto notare, e lei ha subito ammesso: "Hai ragione". Il suv, infatti, era parcheggiato a ridosso del marciapiede, in prossimità dell'incrocio.

Nel giro di una manciata di secondi, Chiara Ferragni è salita in macchina, pronta per ripartire. "Sicuramente gli avrai detto di parcheggiare bene e invece c'è stato un errore di comunicazione" ha incalzato con sarcasmo Brumotti mentre l'auto iniziava a muoversi, per poi ammonirli quando ormai erano già andati via: "Qui siamo in Montenapoleone. So che non ci sono parcheggi, ma lasciare la macchina per un'ora e mezza così...".