Chicago Fire 12, stasera in tv: le anticipazioni della puntata del 17 luglio 2024

A partire da oggi, mercoledì 17 luglio, dalle 21.20, Italia 1 trasmette in prima serata la dodicesima stagione di "Chicago Fire", la serie televisiva statunitense in onda dal 2012 sul network NBC. La narrazione segue la vita quotidiana di alcuni vigili del fuoco e soccorritori del dipartimento di Chicago. Missioni pericolose e tensioni, ma anche ampie parentesi sulle vite private dei protagonisti.

Chicago Fire 12: anticipazioni del 17 luglio 2024

La prima puntata della dodicesima stagione di "Chicago Fire" ha come titolo "Come se fossi qui". Severide è tornato alla Caserma 51 dopo aver ottenuto la qualifica in investigazione sugli incendi dolosi, in Alabama. Gallo si è trasferito a Detroit per aiutare la zia, lasciando Kidd con meno personale. Mouch è tornato dopo sei mesi di riabilitazione e la Caserma 17 è temporaneamente chiusa: le tensioni con la Caserma 51 sono più vive che mai. Severide sospetta che due incendi recenti siano collegati e scopre che, effettivamente, sono causati da un piromane che usa trappole per topi come detonatori. L'indagine rivela che l'incendiario, Allen John Webber, ex pompiere caduto in disgrazia, incolpa la Caserma 17 per i suoi problemi. Webber progetta adesso di colpire la Caserma 51: Herrmann dovrà fermarlo.

Nel secondo episodio stagionale, "Chiamatemi McHolland", Brett e Casey si fidanzano e pianificano il matrimonio, ma incontrano difficoltà nel trovare una location adatta. Mouch, dopo un attacco cardiaco, decide di cambiare stile di vita e abbandona il suo angolo preferito in caserma. Herrmann soffre di acufene dopo essere stato vicino a un'esplosione e Ritter lo convince ad andare dal medico. Cruz, dopo aver comandato temporaneamente durante l'assenza di Severide, decide di fare l'esame da tenente per una promozione, ma esita a dirlo a Severide. Durante una chiamata d'emergenza, Herrmann quasi commette un errore grave ma viene salvato da Mouch. Brett sceglie Violet come damigella d'onore, mentre Violet affronta i suoi sentimenti per Carver. Herrmann riceve apparecchi acustici e deve affrontare la possibilità di non essere più idoneo per il suo lavoro.

Dove e quando vedere Chicago Fire 12 (17 luglio)

I nuovi episodi di "Chicago Fire" vanno in onda su Italia 1 mercoledì 17 luglio 2024 a partire dalle 21.20. La serie è inoltre visibile, in diretta streaming e on demand, su Mediaset Infinity.

