Chicago P.D. 11, stasera in tv: le anticipazioni della puntata del 15 luglio 2024

La longeva serie televisiva "Chicago P.D." riparte oggi, lunedì 15 luglio 2024, dalle 21.20 su Italia 1. va in onda una nuova puntata di “Chicago P.D. 11”. Spin-off di "Chicago Fire", la storia segue le vicende della polizia di Chicago, sia dell'unità di pattuglia che dell'unità d'Intelligence, in lotta contro la criminalità. Leggiamo le trame dei primi tre episodi stagionali.

Chicago P.D. 11: anticipazioni del 15 luglio 2024

Nel primo episodio della stagione 11 di "Chicago P.D.", dal titolo "Voltare pagina", Upton si trova a dover lavorare fianco a fianco con un team di "prevenzione delle crisi", il che mette in luce il contrasto tra il suo metodo di polizia e quello della clinica di salute mentale del team. Mentre segue un caso di omicidio, Upton deve fare i conti le sue lotte personali, accentuate dall’intervento di Voight che le resta vicino. Durante il programma "New Possibilities in Policing", Voight e il suo team sono assegnati a seguire diverse iniziative per ridurre la criminalità, mentre, Ruzek sta cercando di tornare in servizio dopo essere stato coinvolto in una sparatoria e ha, adesso, difficoltà a riqualificarsi. Upton, assegnata al programma pilota di prevenzione del crimine, si imbatte in un uomo con problemi mentali: lo scontro con l'uomo la porta in un appartamento con una persona morta e un'altra gravemente ferita. L’appartamento è stato predisposto per esplodere, ma Upton riesce a salvare la donna.

Nel secondo episodio, intitolato "Ricostruire", Ruzek si trova coinvolto in un caso dopo una retata a un gioco di poker clandestino. Preoccupato di diventare come suo padre, Ruzek fatica a rimanere al margine dell'indagine mentre è ancora in congedo: quando fallisce un esame per essere reintegrato, inizia a giocare d'azzardo: si ritroverà in una rapina che potrebbe metterlo nei guai.

Nell'episodio "Un posto sicuro" la serie affronta una tematica complessa e problematica legata ai migranti venezuelani. Vediamo, nello specifico, l'Intelligence coinvolta in un caso di crimini contro migranti latini, con il personaggio latino, non appartenente al team di Intelligence, che si rivela pericoloso. Seguiamo, nel frattempo, progressi nella relazione tra Adam e Kim, che hanno lavorato duramente per ricostruire il loro rapporto e la loro famiglia con Makayla, arrivando finalmente al punto di potersi impegnare l'uno con l'altra per la vita.

Dove e quando vedere Chicago P.D. 11 (15 luglio)

I nuovi episodi di "Chicago P.D." vanno in onda su Italia 1 lunedì 15 luglio 2024 a partire dalle 21.20. La serie è visibile anche - in live streaming e on demand - su Mediaset Infinity.

