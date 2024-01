Ciao Darwin 9, stasera in tv la prima puntata dell'anno: le anticipazioni

Oggi, venerdì 12 gennaio, a partire dalle 21.25 su Canale 5, va in scena il primo appuntamento del 2024 di "Ciao Darwin 9", lo show "comico.antropologico" condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Dopo le cinque precedenti puntate, la rete accoglie altrettanti inediti episodi, all'insegna delle sfide più scatenate e irriverenti della nostra tv.

Ciao Darwin Giovanni 8.7 – Anticipazioni del 12 gennaio 2024

La nona edizione di "Ciao Darwin", il programma dedito a scoprire con piglio divertente e surreale le caratteristiche predominanti nell'uomo e nella donna del Terzo Millennio, vede oggi, 22 dicembre, l'ultima sfida del 2023. Il sottotitolo stagionale dello show è "Giovanni 8.7", passaggio del Vangelo che contiene la celebre frase "Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra".

Torna oggi, in prima serata su Canale 5, "Ciao Darwin 9", lo spettacolo antropologico - dalle venature fortemente comiche - condotto con il consueto estro e vivacità da Paolo Bonolis, affiancato dall'amico di vecchia data Luca Laurenti. Il programma riprende il suo originale e un po' paradossale studio parascientifico, esplorando le caratteristiche peculiari dell'uomo e della donna nel Terzo Millennio.

Il manuale di Ciao Darwin prevede una ricerca del carattere dominante attraverso una serie di prove che obbligano i partecipanti a misurarsi con il proprio coraggio, con la forza, l'intelligenza, la cultura, la scaltrezza, ma anche con la simpatia e un pizzico di seduzione.

Le categorie di persone pronte a sfidarsi nel primo episodio del 2024 saranno le Milf contro le Teen: a capo delle rispettive squadre troviamo la conduttrice ed ex modella Elenoire Casalegno e la modella Lavinia Abate, vincitrice di Miss Italia 2022.

L'umoristica varietà del programma si presenta come uno specchio grottesco dell'umanità, affrontando le dinamiche sociali con estrema ironia. La giuria, composta dalle 200 persone del pubblico presente in studio, avrà il compito di decretare la squadra vincitrice, assegnando punteggi in base alle prove proposte.

Lo show di Canale 5 ha in serbo una sorpresa per la prima puntata dell'anno: non troveremo, come da aspettativa una nuova Madre Natura, bensì un Padre Natura tutto da scoprire, che entrerà in scena calcando la famosa scalinata dello show.



“Ciao Darwin” è un programma R.T.I. con la collaborazione di SDL2005. Tratto da un format di Paolo Bonolis e Stefano Magnaghi. Capo progetto Marco Salvati. Scritto da Andrea Arinci, Roberto Cenci, Carmine D’Andreano, Silvia Lagravinese, Federico Lampredi, Christian Monaco, Anna Maria Negri, Giuseppe Scagliola. La regia è affidata a Roberto Cenci.

Dove vedere Ciao Darwin 9 in tv e in streaming (12 gennaio)

La prima puntata del 2024 di "Ciao Darwin 9" va in onda oggi, 12 gennaio, a partire dalle 21.25 su Canale 5. Gli episodi dello show sono visibili anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

Stasera e domani in TV