Ciao Darwin 9, stasera in tv una nuova puntata: le anticipazioni

Oggi, venerdì 16 febbraio, a partire dalle 21.25 su Canale 5, va in scena un nuovo appuntamento con "Ciao Darwin 9", lo show "comico.antropologico" condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. L'avventura esilarante alla scoperta delle stravaganze e delle idiosincrasie dell'uomo moderno, vedrà questa sera, l'una contro l'altra, la squadra dei "Tamarri" e quella degli "Eleganti".

Ciao Darwin Giovanni 8.7 – Anticipazioni del 16 febbraio

Il venerdì di Canale 5 propone il ritorno - dopo una settimana di pausa - di uno degli spettacoli più divertenti e dissacranti della televisione italiana: parliamo di "Ciao Darwin", giunto questa stagione alla sua nona edizione, e come sempre condotta dall'inossidabile coppia formata da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Definito come uno show-antropologico, tra risate e qualche provocazione, "Ciao Darwin" si propone di esplorare settimana dopo settimana, con uno sguardo scanzonato e tagliente, i tratti più grotteschi e curiosi dell'essere umano. Il sottotitolo di questa edizione, "Giovanni 8.7", e richiama una celebre frase evangelica, invitando implicitamente il pubblico a riflettere sulla natura umana e le sue contraddizioni.

Nell'odierno appuntamento le due squadre protagoniste si sfideranno in una serie di prove semiserie, mettendo alla prova le caratteristiche peculiari dei "Tamarri" e degli "Eleganti". A guidare le rispettive fazioni ci saranno due personaggi ben noti al pubblico di Canale 5: Floriana Secondi e Raffaello Tonon. La prima è già stata caposquadra di una puntata di "Ciao Darwin" nel 2010, dove rappresentava la "Miseria", in opposizione alla "Nobiltà"; il secondo, nel 2019 è stato il caposquadra dei "Nati vecchi", che sfidavano per l'occasione i "Finti giovani".

Nel corso di questa sera, l'iconica e statuaria figura di Madre Natura presiederà il tutto, incarnando l'arbitro supremo dell'universo caotico e imprevedibile dello show.

A stabilire la squadra vincitrice, assegnando punteggi e valutazioni durante le varie prove, sarà la severissima giuria composta dai 200 membri del pubblico presenti in studio. Una sfida ancora una volta avvincente ma soprattutto divertente, destinata a regalare al pubblico momenti di spensieratezza.



“Ciao Darwin” è un programma R.T.I. con la collaborazione di SDL2005. Tratto da un format di Paolo Bonolis e Stefano Magnaghi. Capo progetto Marco Salvati. Scritto da Andrea Arinci, Roberto Cenci, Carmine D’Andreano, Silvia Lagravinese, Federico Lampredi, Christian Monaco, Anna Maria Negri, Giuseppe Scagliola. La regia è affidata a Roberto Cenci.

Dove vedere Ciao Darwin 9 in tv e in streaming (16 febbraio 2024)

La nuova puntata del 2023 di "Ciao Darwin 9" va in onda oggi, 16 febbraio, a partire dalle 21.25 su Canale 5. Gli episodi dello show sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

