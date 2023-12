Ciao Darwin 9, stasera in tv la terza puntata: le anticipazioni

Va in onda oggi, venerdì 8 dicembre 2023, a partire dalle 21.25 su Canale 5, il nuovo appuntamento con "Ciao Darwin 9" (sottotitolo di questa nona edizione: "Giovanni 8.7"), lo "show antropologico" condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Le scatenate sfide tra due squadre agli antipodi vedono per l'occasione gareggiare la categoria dei Lavoratori e quella degli Influencer.

Ciao Darwin Giovanni 8.7 – Anticipazioni terza puntata

Le prime due puntate della nona edizione di "Ciao Darwin" hanno visto primeggiare la squadra dei "Demoni" su quella degli "Angeli" e la categoria dei "Trapper" su quella dei "Neomelodici": di certo la competizione è aperta a sorprese, colpi di scena e, soprattutto, divertimento.

La trasmissione condotta da Paolo Bonolis, spalleggiato come da tradizione da Luca Laurenti, vede questa sera una combattuta sfida tra due categorie sempre in competizione nel corso degli ultimi anni: gli "Influencer" e i "Lavoratori". Cristina Quaranta, con una carriera come showgirl e conduttrice televisiva, avrà il compito di capitanare la squadra dei "Lavoratori", rappresentando il mondo del lavoro tradizionale. Dall'altra parte, Soleil Sorge, influencer italo-americana con una esperienza televisiva che include partecipazioni a "Miss Italia", "L'Isola dei Famosi" e il "Grande Fratello VIP", guiderà gli "Influencer", rappresentando il mondo digitale e dei social media.

La sfida si preannuncia accesa, con il confronto tra chi lavora in modo più tradizionale e chi ha una professione nel mondo digitale, un dibattito che promette scintille già sulla carta. "Ciao Darwin" proporrà anche questa sera una serie di prove semi-serie che metteranno alla prova le caratteristiche preponderanti dell'essere umano del Terzo Millennio, mantenendo il tono ludico e spettacolare che contraddistingue da sempre il programma.

Tra i concorrenti in gara tra gli "Influencer" sono stati annunciati nomi come Amedeo Venza, Antonio Pugliese e Vincenzo Imparato, conosciuto anche come "Vicienz a Sacchett". La puntata vedrà la partecipazione della modella australiana Sarah Shaw, che rappresenterà la giunonica figura di Madre Natura.

“Ciao Darwin” è un programma R.T.I. con la collaborazione di SDL2005. Tratto da un format di Paolo Bonolis e Stefano Magnaghi. Capo progetto Marco Salvati. Scritto da Andrea Arinci, Roberto Cenci, Carmine D’Andreano, Silvia Lagravinese, Federico Lampredi, Christian Monaco, Anna Maria Negri, Giuseppe Scagliola. La regia è affidata a Roberto Cenci.

Dove vedere Ciao Darwin 9 in tv e in streaming (8 dicembre 2023)

La terza puntata di "Ciao Darwin 9" va in onda oggi, 8 dicembre 2023, a partire dalle 21.25 su Canale 5. Gli episodi dello show sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

