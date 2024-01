Ciao Darwin, chi è la Madre Natura nella settima puntata: tutto su Orian Ichaki

Chi è la Madre Natura di Ciao Darwin nella puntata in onda stasera venerdì 26 gennaio? Come da tradizione, la storica trasmissione guidata dal duo Paolo Bonolis-Luca Laurenti si aprirà con la presentazione della bellezza femminile che presiederà e illuminerà lo studio del game show di Canale 5.

Dopo la modella russa Aleksandra Korotkaia protagonista della prima puntata, la modella australiana Sarah Shaw della seconda, Andreea Sasu della terza e della quarta e Shaw tornata nella quinta, ora è il turno di Orian Ichaki che arriva dopo l'eccezionale presenza del Padre Natura uindi Lukasz Zarazowski nella sesta e la pausa di una settimana dovuta alla Supercoppa Italiana.

Ch è Orian Ichaki

Orian Ichaki è una modella famosa per essere stata protagonista di varie campagne pubblicitarie, come quelle del noto brand Guess. È stata fidanzata con il rapper e produttore discografico italiano Hell Raton nel 2022 con cui ha sfilato insieme sul red carpet in occasione dell'anteprima meneghina del film "Black Panther: Wakanda Forever", rendendo così ufficiale la loro storia. Si è parlato anche di un flirt con Federico Rossi, ma su questo non è mai arrivata una conferma.

Ciao Darwin, le anticipazioni di stasera

Nella puntata di Ciao Darwin di stasera venerdì 26 gennaio 2024 si sfidano le categorie delle Trattorie contro gli Stellati, con a capo Claudio Amendola e Andy Luotto. Una giuria severa, composta dalle 200 persone del pubblico in studio, giudicherà le prove delle due squadre, determinando la categoria vincitrice e assegnando i punteggi.