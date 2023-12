Ciao Darwin, chi è la Madre Natura nella terza puntata: tutto su Andreea Sasu

Chi è la Madre Natura di Ciao Darwin nella puntata in onda venerdì 8 dicembre? Come di consueto, la storia trasmissione guidata dal duo Paolo Bonolis-Luca Laurenti si apre con la presentazione della bellezza che presiederà e illuminerà lo studio del game show di Canale 5.

Nel primo appuntamento della nuova stagione a scendere dalle scale era stata la modella Aleksandra Korotkaia, a presiedere la gara che ha visto affrontarsi Angeli e Demoni capitanati da Elena Santarelli e Malena. La seconda puntata di Ciao Darwin, che ha visto l’acceso confronto tra i neomelodici capitanati da Sal Da Vinci e i trapper guidati da Grido, ha visto invece la giovane modella australiana Sarah Shaw vestire i panni di Madre Natura.

Nella terza puntata di Ciao Darwin 2023 invece, a scendere le scale è la modella rumena Andreea Sasu. Classe 1990, figlia di famiglia numerosa con quattro fratelli e una sorella. Il pubblico televisivo di Mediaset l’ha già vista in una passata edizione di Temptation Island in cui era tra le ragazze che animavano il villaggio delle single.

La modella, oltre che per la sua bellezza prosperosa è nota per i suoi flirt. Il più noto è quello con Amaury Nolasco, l’attore noto in tutto il mondo per la sua partecipazione in Prison Break, ma anche in Italia questa bellissima donna ha spezzato cuori, coltivando un flirt con il pilota Andrea Iannone.

Questa sera la discesa dalle scale di Andreea Sasu è stata seguita da quella di Luca Laurenti, acconciato con un abito che parodiava l’iconico vestito di Chiara Ferragni indossato in occasione dello scorso Sanremo. E’ quindi con queste due presenze, una leggiadra, l’altra molto meno, che Paolo Bonolis può dare il via alla lunga serata di “battaglia” che questa sera vede confrontarsi i lavoratori (tradizionali) con la nuova categoria lavorativa degli Influencer. I primi sono guidati da Cristina Quaranta, ex ragazza di Non è la Rai, che negli anni ha lavorato in diversi campi, i secondi invece sono guidati dall’ex gieffina Solange Sorge.