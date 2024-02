Ciao Darwin, il defilé di Cornuti e Amanti: il video per le proposte di intimo

Anche nell'ottava puntata di Ciao Darwin, in onda su Canale 5 venerdì 2 febbraio e condotta da Paolo Bonolis, non può mancare il momento più atteso dal grande pubblico: il defilé dei protagonisti in gara, questa volta i Cornuti e gli Amanti. I primi sono guidati dalla conduttrice Anna Pettinelli, mentre la seconda squadra vede come leader l'attore Alex Belli. A dare il via ai giochi, come sempre, è Madre Natura, la 27enne israeliana Orian Ichaki.

Ciao Darwin: il defilé di Cornuti e Amanti

Dopo "prova di coraggio", arriva il momento della sfilata finale, il cosiddetto defilé. Si inizia con la sfilata del look di giorno. I Cornuti si presentano con una gonna lunga bianca e semi trasparente e una camicetta leggera tutta colorata e tacchi alti. Gli Amanti rispondono con una gonna rossa corta e un corpetto di pizzo nero. La proposta di sera vede i Cornuti in completo blu, con camicia bianca e una cravatta azzurra, mentre per gli Amanti sfila Alex Belli con una giacca viola molto elegante e camicia e pantaloni lunghi neri. Per quanto riguarda l'abbigliamento da discoteca, si presenta al centro del palco Anna Pettinelli, che indossa un pantalone glitterato argento a zampa di elefante e un corpetto nero e trasparente al di sopra del seno. Gli Amanti in discoteca invece si vestono con una gonna corta nera, stivali alti e un mini corpetto color argento.

L'intimo maschile e femminile

L'intimo maschile vede i Cornuti con un paio di boxer bianco e viola e una camicia aperta per mostrare il fisico scolpito, mentre gli Amanti portano in studio un paio di slip neri e lucidi (con sorpresa finale quando il giovane si volta verso la scalinata) e una maglietta nera a maniche corte aderente che il ragazzo prontamente si toglie per mettere in risalto i muscoli. Per quanto riguarda le donne, l'intimo è spettacolare: da una parte la trasparenza di un completo nero, con calza autoreggente nera e body dello stesso colore; dall'altra il rosso fiammeggiante dell'Amante, un completo intimo aperto ai lati e al centro con cui evidenzia tutte le sue forme.