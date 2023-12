Ciao Darwin, il defilé di lavoratori e influencer nella terza puntata

Anche nella terza puntata di Ciao Darwin non è mancato il momento topico della sfilata dei rappresentanti delle due squadre in gioco. A sfidarsi nel game show condotto dalla coppia Paolo Bonolis-Luca Laurenti nella serata di venerdì 8 dicembre, sono le categorie dei lavoratori tradizionali e degli influencer.

A capitanare le squadre sono state, da una parte Cristina Quaranta, ex ragazza di Non è la Rai che poi ha lasciato il mondo dello spettacolo per dedicarsi ad altri lavori e, dall'altra, Solange Sorge, influencer appunto, ed ex concorrente del Grande Fratello.

La serata, come sempre, si è sviluppata attraverso una serie di prove e confronti tra le due categorie dell’umanità in gara.

Uno dei momenti più attesi per il pubblico della trasmissione è sicuramente quello del defilé, una sorta di sfilata di moda, appunto, che anche questa sera ha visto quattro momenti: look da giorno, look da sera, look da discoteca, intimo maschile e intimo femminile.

A sfilare nel look da giorno, il lavoratore prescelto era vestito in modo ordinario, mentre la influencer si è presentata praticamente in costume sopra e con la tuta sotto. Per i look da sera è scesa in campo la capitana degli influencer, Solange Sorge, sfilando con un bellissimo abito lungo, rosa, molto elegante, da red carpet, mentre la lavoratrice ha sfilato indossando un completo nero con minigonna, anch’esso elegante ma sicuramente meno glamour.

Per i look da discoteca invece, ha sfilato l’altra capitana, Cristina Quaranta, brillando in una tuta nera con pantaloni a campana trasparente e tempestata di lustrini, molto bella, mentre l’influencer è un ragazzo piuttosto appariscente che preferisce trucco marcato, giubbino maculato, pantaloni di pelle ultra attillati e stivali altissimi di vernice lucida, insomma la sobrietà questa sconosciuta.

Arriva poi il momento dell’intimo maschile. Il lavoratore si presenta in boxer, l’inflencer in chiodo di pelle e slip. Per l’intimo donne, la lavoratrice è in completo di pizzo bordeaux e vestaglia trasparente, mentre la influencer sfoggia un completo nella trendissima tinta lilla abbinata con un coprispalla blu elettrico.

Concluso il defilè tra l’entusiasmo del pubblico si passa alla votazione e ad avere la meglio sono i lavoratori con 776 voti, contro gli influencer che si fermano a 709.