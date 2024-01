Ciao Darwin, il defilé di Milf e Teen: il video per le proposte di intimo

Nella sesta puntata di Ciao Darwin, in onda venerdì 12 gennaio su Canale 5, non manca il solito defilé delle squadre in gioco, le Milf e le Teen. Come sempre, le sfilate lasciano a bocca aperta il pubblico in studio e sui social per via delle proposte talvolta fuori dal comune ma molto eleganti e in grado di mettere in risalto i punti forti delle donne protagoniste. Insomma, potremmo definirlo un vero e proprio spettacolo per gli occhi, perché questa sera gli abiti sono ricchi di colori vivi, accesi, e sprigionano un senso di allegria che ben si accosta con l'anima scanzonata dello show condotto da Paolo Bonolis, affiancato sul palco da Luca Laurenti.

Il defilé del giorno e della sera

La prima proposta del giorno vede le Milf proporre un abito lungo che va ad assottigliarsi sui fianchi, lasciandoli scoperti quanto l'intera schiena. Composto da paillettes rosa shocking, è abbinato a scarpe color lilla con tacco largo e medio-alto. Le Teen mostrano invece un vestito molto corto fatto di palline bianche che lasciano intravedere la pelle e un reggiseno argento glitterato. Ai suoi piedi vediamo stivali bianchi alti con tacco a spillo impressionante.

La seconda proposta per il giorno delle madri è una maglietta nera trasparente a maniche lunghe che mette in mostra il fisico e il reggiseno nero della protagonista della sfilata. Non mancano pantaloni in pelle neri che arrivano fino alle caviglie e scarpe sobrie in tinta con tacco medio. Mentre le Teen volano alto sfoggiando un vestitino leggero dai toni freschi con dei fiori rosa disegnati e i colori del cielo al tramonto a dare un senso di spensieratezza tipica della gioventù: azzurro, rosa e lilla. Oltre all'abito, anche una cintura bianca in vita e scarpe azzurre con i brillantini.

Per quanto riguarda la sera, le Milf propongono un abito elaborato nero, aderente al corpo e lungo, aperto in prossimità del seno, insieme a scarpe in tinta con tacco medio, mentre le teen osano di più: un tubino bianco, modello "vedo, non vedo", altrettanto elegante e leggero, ma con tacco vertiginoso. Infine, tra le proposte da discoteca invece ne vediamo delle belle: le madri portano sul palco stivali neri alti e gonna in pelle, e per concludere un bustino seducente, mentre le giovani indossano un vestito con pailettes rosa corto e fine. Anche i costumi da mare non sono affatto male e lasciano il segno, soprattutto nel pubblico maschile. Passiamo ora all'intimo, il momento più atteso della serata.

Le proposte di intimo

Come sempre, a destare più curiosità è la sfilata di intimo, che porta addirittura qualcuno a sentirsi sopraffatto dalle emozioni in diretta. Le madri indossano una vestaglia nera in pizzo e un completo leopardato, mentre le ragazze mettono in mostra un intimo vivace, pieno di colori chiari e sgargianti - come il giallo - e una vestaglia da notte aperta in vita altrettanto suggestiva.