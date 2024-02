Ciao Darwin, il défilé di Darwin Giovanni 8.7 e Darwin Story: il video per le proposte di intimo

Nel video in alto, il defilé di Ciao Darwin

Decimo e ultimo appuntamento venerdì 23 febbraio 2024, con la nona edizione di Ciao Darwin. Per la chiusura dell’edizione 2024, lo show guidato da Paolo Bonolis e Luca Laurenti ha visto consumarsi una sfida “fratricida”: Darwin Giovanni 8.7 contro Ciao Darwin Story. Una squadra con i più grandi protagonisti di questa stagione si è battuta con un team di grandi protagonisti del passato della longeva trasmissione di Canale 5.

A capitanare i due team sono stati chiamati Alex Belli, per la squadra di Darwin Giovanni 8.7, e Daniela Martani, per quella di Darwin Story. A dare il via alla tenzone è stata, come sempre, Madre Natura, che questa sera è stata Orian Ichaki, già Madre Natura nella prima puntata di questa stagione di Ciao Darwin, affiancata in questo scoppiettante finale anche dal ritorno dell’apprezzatissimo Padre Natura, Lukasz Zarazowski.

Il momento che più ha infuocato il pubblico in studio e sui social è stato però, come sempre, il defilé.

Si inizia, come di consueto, dai look da giorno. Sfilano in questo caso un uomo e una donna. Per la squadra di Darwin Giovanni 8.7 sfila una ragazza (team scienza) con minigonna nera, mini gilet in tinta e stivali a gamba lunga dello stesso colore. Per Darwin story (nati vecchi) invece sfila un ragazzo dalle enormi basette, con cappello panama e completo di cotone lilla con panciotto bianco.

Per le proposte di sera, a sfilare sono due donne, una della squadra dei lavoratori, l’altra degli umani. La prima è in vestito rosso fuoco minigonna davanti, ma con un lungo strascico dietro e intarsi argento sulla generosa scollatura. La proposta di Darwin story è un lungo ed elegantissimo abito nero ultratrasparente.

Per il look da discoteca sfilano i capitani della puntata di venerdì 23 febbraio: Alex Belli per Darwin 5.8 e Daniela Martani per Darwin story. Belli si presenta in completo di pelle nera: pantaloni attillatissimi e giubbotto ultrarock con borchie metalliche, sotto smanicato in tinta. Daniela Martani invece sembra un confetto in mini abito senza spalline e con gonna a sbuffo di tulle fucsia.

Per l’intimo maschile: Darwin 8.7 sfila con completo blu scuro, vestaglietta di seta e boxer attillato in tinta. Per la squadra Darwin Story invece, la proposta di intimo maschile è più classica: boxer più ampio a righine bianche e azzurre, e camicia in tinta chiara sopra.

Infine, è la volta dell’intimo femminile. La proposta del team Darwin 8.7 è composta da occhiali da professoressa, intimo ricamato, completo scuro, con vestaglietta che è un velo trasparente e tacchi vertiginosi. Ciao Darwin Story sfila invece in succintissimo completo rosso e nero, autoreggenti e immancabili tacchi vertiginosi.

Ma questa sera, in occasione della puntata finale della nona stagione di Ciao Darwin, la sfilata si chiude con un defilé speciale: l’esilarante passerella a due di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, un gran finale insomma.