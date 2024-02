Ciao Darwin, il defilé di eleganti e tamarri: il video per le proposte di intimo

Anche nella nona puntata di Ciao Darwin, in onda su Canale 5 venerdì 16 febbraio 2024 e condotta da Paolo Bonolis affiancato dalla fidata spalla Luca Laurenti, non può mancare il momento più atteso dal pubblico: il defilé dei protagonisti in gara. Le quadre degli Eleganti e dei Tamarri si sono sfidati a colpi di look, abbinamenti e sfilate che hanno rubato gli occhi ai presenti sulle gradinate in studio e ai tanti che hanno seguito la trasmissione da casa.

E i primi ad aprire i defilé sono stato proprio i due capisquadra della serata impegnati entrambi nella sfilata dei look da giorno. Il rappresentante della squadre degli eleganti che illustra lo stile di quella categoria di giorno è infatti Raffaello Tonon, che indossa un morbido spezzato grigio e blu, con camicia bianca e foulard di ordinanza. Il giorno tamarro invece è rappresentato dal look indossato dalla capitana Floriana Secondi: top nero, minigonna fazzoletto elasticizzata e ultrafasciante lilla, tacco vertiginoso, tatuaggi in ogni dove.

Archiviato il giorno si passa ai look della sera, elegante e tamarra. Per gli eleganti sfila una leggiadra fanciulla in abito classico e romantico, rosa e nero. Gonna in tulle morbida chiara e corpetto ricamato nero, capelli raccolti in un raffinato chignon. Il tamarro si presenta in completo verde acqua, scarpa in tinta e pantalone attillatissimo a gamba leggermente corta a scoprire una caviglia rigorosamente senza calzino.

Si passa poi alla sfilata dei look da discoteca. La ragazza della squadra elegante indossa un tubino nero corto che gioca anche con le trasparenze. Molto più sfacciato è il look della donna tamarra: mini abito argentato e stivali alla coscia di colore accesissimo, con tacchi vertiginosi.

Infine, il momento dell’intimo. Si inizia, come di consueto dall’intimo maschile. L’uomo elegante si presenta con una camicia aperta e un box in tinta: blu quella scelta per entrambi i pezzi. Il tamarro invece, coperto di tatuaggi, ha scelto uno slip ultra attillato e una maglietta con una fantasia appariscente.

Per il defilé dell’intimo femminile invece, il look elegante è in completo slip e reggiseno blu con inserti di pizzo argenteo e uno spolverino nero trasparente. Il look tamarro invece, vede protagonista il maculato leopardato, vestaglia, slip e reggiseno.

