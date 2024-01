Ciao Darwin, il defilé di Stellati e Trattorie: il video per le proposte di intimo

Anche nella settimana puntata di Ciao Darwin 2024, in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 27 gennaio, non può mancare il momento più atteso della puntata, quello della sfilata dei protagonisti. A sfidarsi questa sera sono le squadre che rappresentano le Trattorie, e quella dei ristoranti Stellati. La prima compagine è capitanata da Claudio Amendola, che oltre ad essere l’attore che tutti conoscono è anche il patron della trattoria Frezza, gli Stellati invece sono guidati da Andy Luotto noto appassionato di cucina, chef e grande intenditore.

A dare il via ai giochi, anche questa sera è stata la Madre Natura di turno, la 27enne israeliana Orian Ichaki.

Dopo l'ennesima, assurda "prova di coraggio", veramente terribile, arriva, come sempre lo spazio per la sfilata finale. Si inizia con la sfilata del look giorno. In trattoria ci si presenta con un abito colorato leggero e discreto ma attrattivo completato con tacchi alti. Gli Stellati rispondono con Antonio Lorenzon, ultimo vincitore di Masterchef in giacca a righe, jeans studiatamente stropicciato e strappato e altri dettagli curati alla perfezione.

La sera delle Trattorie è un po’ più sfacciata, più sobria ed elegante il look della modella che rappresenta gli Stellati. Per il look maschile della sera, salgono in passerella direttamente i due capitani: Claudio Amendola sceglie un look che Paolo Bonolis definisce “sfacciato”, con una t-shirt su cui è impresso l’iconico Nando Moriconi, alias Alberto Sordi che attacca un piatto di maccheroni in Un Americano a Roma. Andy Luotto invece sfoggia un look creativo e studiato in cui ha un posto anche la ‘divisa’ di ogni chef: il grembiule.

In discoteca, le Trattorie vengono rappresentate da una ragazza in miniabito di pallettes, mentre per gli Stellati il look è total black, un mini abito attillato e con inserti trasparenti, molto chic.

E finalmente arriva il momento dell’intimo. I primi a sfilare sono gli uomini. Per le Trattorie: camicia a quadretti aperta e boxer, per gli Stellati invece, si punta su una vestaglia di seta pura e un boxer raffinato.

Per l’intimo femminile invece, le Trattorie presentano un completo arancione composto da bustino e mini slip con spolverino lungo a coprire le spalle, per gli Stellati, la scelta della modella ricade su un completo nero e pizzo.