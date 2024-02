Ciao Darwin, Madre Natura colpisce ancora e Bonolis beffa un uomo in studio: "A breve lei muore"

Siamo giunti all'ottava puntata di Ciao Darwin 9, il programma condotto da Paolo Bonolis e in onda su Canale 5 venerdì 2 febbraio, e come sempre le risate sono all'ordine del giorno tra le prove, il defilé e i commenti ironici del conduttore, immancabili nella prima serata del venerdì della rete ammiraglia di Mediaset.

Come sempre, dopo la presentazione delle due squadre - i Cornuti capitanati da Anna Pettinelli e gli Amanti guidati da Alex Belli - arriva il momento dell'ingresso di Madre Natura in studio, la stessa della scorsa settimana - Orian Ichaki - e la reazione del pubblico non sorprende affatto: bocche aperte, sguardi increduli di fronte a tanta bellezza e lievi "malori" ripresi dalle telecamere. Non manca poi l'arrivo di Luca Laurenti - da anni spalla del conduttore - questa volta nei panni di un diavolo pronto a sedurre Madre Natura: "Sono venuto a dare un colpo alla signorina… Cioè, sono venuto per fare colpo su di lei, perché ho letto che le donne sono affascinate dal peccato". Bonolis chiede: "Dove l’ha letto?", e Laurenti risponde: "Come dove? Su TV Sorrisi e Canzoni".

Da non sottovalutare è anche ciò che il "diavolo" dichiara in un secondo momento: "Più di 30 anni insieme e questo io sono per te? Il triste clown che si affida al suo repertorio più trito per strappare una facile risata al pubblico che ama il divertimento grasso?... Tu mi pensi capace di una simile volgarità? Se fosse così, avrebbero ragione i critici." Ovviamente tutto finisce nel trash più assoluto.

Bonolis: "Lei tra poco muore"

Dopo il siparietto, Orian Ichaki raggiunge la sua postazione, in vetta alla scalinata. È qui che Paolo Bonolis si gira verso il pubblico ancora in deliro e nota un uomo con il papillon al collo che ha cambiato colore dopo la visione di Madre Matura. "Io glielo dico: noi dobbiamo fare tutta la puntata. Se dobbiamo fermarci per portarla poi in cardiochirurgia... Guardi che è un problema. È diventato paonazzo, faccia attenzione", dice il conduttore. L'uomo urla: "Ho caldo", ma Bonolis insiste: "No, lei non ha caldo. Deve stare tranquillo, capito? Guardi che non ci arriva fino alla fine. Io glielo dico". Il pubblico se la ride e il diretto interessato afferma: "Speriamo". Il presentatore però lo blocca subito per via dell'incertezza dell'uomo e ironico commenta: "Come 'speriamo'? È garantito: lei tra poco muore". Scoppia una fragorosa risata da parte del pubblico e dei concorrenti mentre Bonolis si avvicina ad Alex Belli: "Anche a te ho visto particolarmente insistente, ma ti capisco". L'attore conferma sorridendo: "Meno paonazzo però".