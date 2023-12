Ciao Darwin madre natura 1 dicembre nella seconda puntata, tutto su Sarah Shaw

Ciao Darwin del 1 dicembre si apre subito con la discesa di Madre Natura, che cambia in questa seconda puntata come già era stato preannunciato. Nel primo appuntamento della nuova stagione avevamo ammirato la bellezza di Aleksandra Korotkaia, che ha rubato la scena alle squadre di Angeli e Demoni capitanate da Elena Santarelli e Malena. Questa volta si affrontano i neomelodici capitanati da Sal Da Vinci e i trapper di Grido, per una sfida a colpi di musica tutta sentire. Andiamo a scoprire chi è invece la nuova madre natura che stasera affianca Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Ciao Darwin Madre Natura 1 dicembre, la nuova bellezza è Sarah Shaw

Paolo Bonolis aveva promesso in un'intervista che la bellezza di Madre Natura sarebbe stata senza confine, con ragazze ognuna differente dalle altre. Questo ne è l'esempio perfetto perché la giovanissima Sarah Shaw è molto diversa da Aleksandra Korotkaia. Alta 1,79 cm, occhi azzurri e capelli biondi è una top model originaria della città di Darwin in Australia. Amante dei viaggi e della moda è una top model che conta sul suo profilo Instagram ufficiale 17.700 follower destinati ad aumentare vertiginosamente dopo la puntata. Non sappiamo se il suo cuore sia impegnato, le informazioni su di lei sono pochissime. A parlare però ci sono gli scatti, che vanno da quelli eleganti fino al costume da bagno.

Il siparitetto con Luca Laurenti

Sarah Shaw fa parte dell'agenzia Select Model di Milano e ha dimostrato subito una certa dimestichezza sulla scalinata di Ciao Darwin. La ragazza si è prima prestata al gioco della gag con Luca Laurenti, per poi con un sorriso smagliante girare per la prima volta il globo e scegliere i concorrenti che si sarebbero poi sfidati. Intanto dal pubblico per la modella australiana si sono già innalzati i primi binocoli, con il pubblico maschile in delirio e già pronto a cercare sui social la nuova bellezza per questa seconda puntata del programma di Paolo Bonolis.