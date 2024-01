Ciao Darwin, chi è Padre Natura nella sesta puntata: tutto su Lukasz Zarazowsk

Torna su Canale 5, dopo la pausa dovuta alle festività natalizie, Ciao Darwin, ormai alla sua sesta puntata, la prima dell'anno nuovo. Alla conduzione dell'appuntamento che vede scontrarsi Milf e Teen, come sempre, Paolo Bonolis, spalleggiato da Luca Laurenti. Come molti già sapevano grazie alle anticipazioni di Mediaset, oggi al centro della scena non c'è Madre Natura, ma Padre Natura, un uomo di bell'aspetto, senza peli sulle gambe, il cui nome è Lukasz Zarazowsk. Scopriamo insieme chi è l'uomo che ha fatto perdere la testa alle donne in studio e pure sui social.

Chi è Padre Natura

Lo presenta così Paolo Bonolis prima che il pubblico lo veda scendere dalla famosa scalinata di Ciao Darwin: "Questa puntata non può iniziare senza che ci sia lei che a tutto dà inizio, ma anche lei non avrebbe potuto dare inizio a tutto se non ci fosse stato lui, Padre Natura". Ovviamente in studio il pubblico femminile inizia a urlare e ad applaudire ancora prima di vederlo in faccia, e prosegue con gesti e grida di apprezzamento quando Lukasz Zarazowsk si palesa. Non manca quindi un commento del conduttore: “Guarda che mi hai combinato, mi scateni questo gineceo intrepido di donne che guardano e bramano le tue carni. Ma cosa ha lui che non ho io?" Ma perché viene introdotto Padre Natura? La risposta è semplice: visto che la puntata di oggi vede gareggiare solo donne, gli autori hanno pensato bene di portare sul trono una figura maschile. L'uomo non solo sfoggia un sorriso perfetto ma anche dei muscoli invidiabili.

Lukasz Zarazowsk è un modello dal fisico scolpito. Ha 30 anni, vive a Roma ed è alto 1 metro e 88. Dopo aver partecipato a un concorso di bellezza nel 2017, classificandosi secondo, debutta nel mondo televisivo con la compagna e la figlia Gloria grazie al reality polacco Top Model. Nel corso della sua vita svolge diversi lavori umili, tra cui il cameriere e il barista. Ama il cinema, tanto da sognare una carriera in questo settore, e viaggia molto per portare avanti la sua attività di modello, iniziata circa 6 anni fa e legata a campagne pubblicitarie.