A Ciao Darwin Paolo Bonolis cita Barbara d'Urso, ma l'errore nel doppiaggio non passa inosservato (video)

È quantomai raro di questi tempi sentire nominare Barbara d'Urso in un programma di Canale 5. Dopo la burrascosa separazione professionale tra la conduttrice e Mediaset, ogni riferimento alla ex timoniera di Pomeriggio Cinque è scomparso da temi e argomenti, lasciando alla memoria dei telespettatori il ricordo di colei che per lunghissimo tempo è stato uno dei volti di punta della rete ammiraglia. Ed è anche per tale motivo che il dettaglio accaduto ieri nel corso della puntata di Ciao Darwin non è passato inascoltato alle orecchie dei telespettatori.

La premessa è che la registrazione dell'episodio del programma di Paolo Bonolis andato in onda venerdì 1° dicembre è avvenuta mesi fa, dunque ben prima della fine del rapporto lavorativo tra Barbara D'Urso e Mediaset. Durante uno sketch comico con Luca Laurenti, dunque, Bonolis ha esclamato: "La signora d'Urso aveva Ilaria Dalle Palle (la giornalista inviata di Pomeriggio 5, ndr) e lui mi ha portato quello tra le palle". Sono stati solo pochi secondi, ma sufficienti per permettere ai telespettatori di notare, oltre ad un cambio repentino di inquadratura, anche una sovrapposizione audio, probabilmente per correggere la frase in origine pronunciata al presente. Il dettaglio è stato molto commentato sui social da quanti hanno sottolineato l'evidenza visiva e acustica di un contrasto particolarmente chiaro.

(Di seguito il video su X)