“Ciao, amore mio!”: il tenero saluto di Paolo Bonolis alla figlia nella puntata dell’addio di Ciao Darwin

“Ciao, amore mio!”. Poche parole, ritagliate nel sempre vorticoso ritmo di Ciao Darwin, sono state il tenero saluto di papà Paolo Bonolis alla figlia 21enne, seduta tra il pubblico dell’ultima puntata della trasmissione, proprio accanto a mamma Sonia Bruganelli, anche lei parte attiva dello storico show di Canale 5 e più volte inquadrata durante la serata, per esempio nel momento del clamoroso finale di defilé con gli occhi lucidi dall'emozione per la chiusura di una lunga avventura.

Poche, fuggevoli, e affettuose parole che non sono passate inosservate. Non è passato infatti molto tempo dall’annuncio della separazione tra Bonolis e Bruganelli e la registrazione delle puntate della nuova stagione di Ciao Darwin e vedere la coppia, così compatta e concentrata nell’amore per la figlia ha colpito molto l’attenzione del pubblico che ha osservato la breve scena alla tv.

Silvia, ormai 21enne, è la figlia più grande della ex coppia, ed è una ragazza che combatte con problemi legati a complicazioni legate a un intervento subito dopo la nascita, una situazione di cui i genitori hanno sempre parlato poco soprattutto quando la figlia era più piccola, proteggendola dall’invadenza mediatica e tutelandola in ogni modo.

Bonolis, ha lanciato uno sguardo tra il pubblico mentre era in corso uno dei momenti tradizionalmente più amati di Ciao Darwin, quello del Genodrome e con una mano ha salutato in direzione dell’ex moglie e della figlia: “Ciao, amore mio!”. Parole di affetto pronunciate nel contesto di un momento particolare della carriera di Bonolis, quello che segna la fine di Ciao Darwin, un programma che ha segnato gli ultimi 25 anni di televisione italiana, tra fan scatenati e critiche impietose, fedelissimi e divertitissimi spettatori e gravi incidenti di percorso. E’ successo di tutto in questi 25 anni e quel che è certo è che lo show antropologico che ha visto la luce un quarto di secolo fa, ha fatto sorridere di mode e tic, stereotipi e ipocrisie con una formula a suo tempo innovativa, e che si è rivelata vincente in termini di ascolti.

Al termine del defilé arrivano i primi ringraziamenti, con evidenti segni di emozione: per la regia di Roberto Cenci "l'uomo piccione" e poi il conduttore dice: "Perdonatemi ma, il ringraziamento più grande per una storia che è durata quasi un trentennio va al maestro Luca Laurenti".

Per il commiato finale, ancora qualche parola di Bonoli:“Tutto è cominciato nel 1998, termina nel 2024, e tante persone dovrei ringraziare di questo lungo percorso, ma non ce la faccio a ricordarmele tutte. Vi ringrazio comunque per essere stati così tanto e così tanti con noi.” Queste le ultime parole del conduttore, prima di salutare definitivamente il pubblico lanciando un video in cui erano sintetizzati i 25 anni dello show che venerdì 23 febbraio ha chiuso definitivamente i battenti.