"Claudio Baglioni - aTuttoCuore", l'opera show stasera in tv: anticipazioni e scaletta

Claudio Baglioni torna in tv con uno spettacolo dal titolo "aTuttoCuore": concentrato di spettacoli musicali tenuti dal cantautore romano lo scorso anno che formano uno show molto influenzato anche dalla concezione di "teatro totale", dove tutti gli elementi contribuiscono alla forza espressiva della proposta. In onda oggi, 14 febbraio 2024 su Rai 1, "aTuttoCuore" si preannuncia imperdibile per tutti i fan dell'artista (e non solo).

aTuttoCuore: le anticipazioni dello show di Claudio Baglioni

L'evento televisivo "aTuttoCuore" di Claudio Baglioni, si presenta come una straordinaria opera show, in onda in prima serata su Rai1 in occasione del giorno di San Valentino. Il progetto, concepito come l'inizio del countdown per l'addio alle scene dell'artista, rappresenta una celebrazione dell'amore e degli innamorati, combinando energia e passione attraverso musica, canto, danza e performance visive.

"aTuttoCuore" mette al centro il cuore come simbolo essenziale della vita umana, utilizzandolo come tema principale per l'intera rappresentazione. La performance integra musica, coreografie, costumi elaborati e effetti visivi tridimensionali, creando un'esperienza sensoriale unica. Per orchestrare questo spettacolo, si sono presi spunti, secondo la presentazione ufficiale dell'evento, le visioni di Richard Wagner riguardo al teatro totale e le idee di Walter Gropius sul teatro, rielaborando gli spazi e le strutture già esistenti per plasmare il senso concettuale dell'insieme.

Il palco, esplorato e valorizzato in tutte le sue dimensioni, diventa lo scenario perfetto per una narrazione che fonde elementi del cinema e del teatro. Racconti visivi e atmosfere cinematografiche si mescolano con interventi teatrali e coreografie che richiamano il mondo dell'opera e della tragedia greca. L'evento coinvolge oltre cento artisti sul palco, tra musicisti e performer, e si ispira a concetti di teatro totale, reinterpretando spazi e architetture per creare un'ambientazione futuristica e senza tempo.

Il cuore, come metafora della centralità e dell'importanza nella vita umana, guida lo spettacolo, che è stato registrato durante i concerti tenuti da Baglioni lo scorso settembre allo stadio centrale del Foro Italico a Roma. "aTuttoCuore" promette di offrire un'esperienza emozionante e coinvolgente, con una ricca selezione di brani che hanno segnato la storia della musica italiana e che continuano a incantare e ispirare diverse generazioni. La regia televisiva dell'evento è curata da Duccio Forzano, mentre la direzione artistica e la regia teatrale sono affidate a Giuliano Peparini, con la produzione di FriendsTv.

Nel corso degli eventi di cui sopra il cantautore romano ha presentato la seguente scaletta:

“Fammi andar via”

“Niente più”

“E adesso la pubblicità”

“Notti”

“Mal d’amore”

“W l’Inghilterra”

Medley: “Sono io/Cuore d’aliante/Uomo di varie età”

“Ragazze dell’est”

“Uomini persi”

“Noi no”

Medley: “Amori in corso/Un giorno nuovo/Con voi”

“Questo piccolo grande amore”

“Dodici note”

“Io sono qui”

Medley: “Amore bello/Solo/Sabato pomeriggio”

“Porta Portese”

“Avrai”

“Io me ne andrei”

“Mille giorni di te e di me”

“Via”

“E tu”

“Strada facendo”

“La vita è adesso

Dove vederlo in tv e in streaming

Lo spettacolo di Claudio Baglioni "aTuttoCuore" va in onda mercoledì 14 febbraio 2024, a partire dalle 21.30 su Rai 1. L'opera show è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

