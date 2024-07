Il Collegio chiude, la conferma dai prof più amati: Andrea Maggi e Maria Rosaria Petolicchio

Il Collegio 9 non ci sarà. Si ferma a otto edizioni il programma che ha riportato i ragazzi della generazione Z indietro nel tempo, per dar loro un assaggio della realtà vissuta dai loro nonni, zii, genitori e fratelli maggiori.

Dopo otto stagioni di un esperimento piuttosto interessante e che aveva catturato un discreto interesse del pubblico, sfornando anche diverse nuove teen star, le porte del Collegio chiudono per sempre.

A deciderlo la Rai, che non ha previsto uno spazio per lo show nei palinsesti del prossimo anno. Le voci, sono state confermate nelle ultime ore dall’intervento di due dei volti più popolari della trasmissione, ovvero i due prof che più a lungo si sono ritrovati “di ruolo” tra le aule dell’austero istituto scolastico di Rai Due.

Andrea Maggi, il professore d’italiano può vantare una militanza che ha coperto tutte le stagioni del programma, visto anche più volte ospite di Geppi Cucciari a Splendida Cornice, mentre la professoressa Maria Rosaria Petolicchio, docente di matematica e scienze, vista anche a Pechino Express, che è stata presente in classe a partire dalla seconda stagione.

Sono proprio loro, salutando il pubblico ed esprimendo le loro emozioni al momento dei saluti a confermare che il Collegio 9 non si farà e l’interessante esperimento di Rai Due si ferma alla stagione numero 8. I due insegnanti hanno infatti entrambi ricordato che luglio è il mese delle riprese della trasmissione, e che quest’anno lo vivono in modo molto diverso.

Ha scritto Andrea Maggi sul suo profilo Instagram: “Per me questo è un inizio di luglio un po’ strano, perché per la prima volta dopo nove anni sarà un luglio senza Collegio. Devo molto a questo programma, soprattutto perché mi ha permesso di conoscere tante persone straordinarie, con cui ho stretto una bella amicizia e che quest’anno non incontrerò. Ma non c’è spazio per la malinconia: una fine significa soltanto un nuovo inizio e non può che riempirmi di entusiasmo per i nuovi progetti futuri. Per quello che è stato finora, a chi ho incontrato e a chi mi continua a manifestare affetto e stima, rivolgo un “grazie” di cuore”. E chissà se, tra questi progetti futuri a cui accenna Maggi, ce ne sarà mai, di nuovo, uno di tipo televisivo.

“Dall'edizione numero 2 alla numero 8, con una sola "sabbatica" interruzione, Luglio per me è stato "Il Collegio" di Rai2...” Scrive invece, Maria Rosaria Petolicchio. “Incontri, Emozioni, Esperienze...Una bella parentesi di vita! In sintesi, Una Bella Storia! Una sola parola oggi, Grazie!”