Colpo di Luna, Arisa canta e Virginia Raffaele fischietta le canzoni Disney: la reazione sui social

Durante la seconda puntata di Colpo di Luna, il programma in onda su Rai1 venerdì 19 gennaio, la conduttrice Virginia Raffaele presenta Arisi, che entra cantando un celebre brano della grande Mina: "Bum, ahi, che colpo di luna". Un altro momento magico arriva poco dopo qualche domanda, perché le due protagoniste dell'incontro propongono uno spettacolo meraviglioso sulle note delle canzoni Disney, tra cui "Con un poco di zucchere", celebra brano tratto dal film "Mary Poppins". Vediamo insieme cosa è successo in diretta.

Le domande ad Arisa

Che grinta sul palco quando Arisa intona "Bum, ahi, che colpo di luna" con un look total black e una potenza indescrivibile nella voce. Subito dopo Virginia Raffaele la raggiunge al centro della scena per poi complimentarsi con lei e porle alcune domande sulla sua carriera. Scatta un fragoroso applauso e la cantante spiega: "Non posso girarmi perché ho un problema al vestito, ma grazie di cuore a tutti...". La conduttrice è felice di averla in studio è le dice: "Arisa è una delle poche voci che si può confrontare con MIna", e la diretta interessata ringrazia congiungendo le mani.

Poi un saluto a Mina in diretta e le domande dello spazio "Colpo di risposta": "Un colpo di testa?" La cantante risponde: "Una volta mi ero innamorata di un ragazzo e sono andata in taxi da Milano a Bologna per vederlo". La Raffaele le chiede: "Hai pagato te?", e alla sua risposta positiva aggiunge: "Quanto?" Lei confessa: "300 e passa euro, ma non ero ancora Arisa". "Un colpo di genio?" è la seconda domanda. L'ospite confessa: "È più resilienza... Quando ho fatto il primo Sanremo e mi dicevano di togliere gli occhiali e invece li ho tenuti. È stata quella cosa che mi ha fatto ricordare di entrare nel cuore del pubblico". "E un colpo di cu*o?", chiede infine la presentatrice. Lei risponde: "Alle scuole medie eravamo in classe in 11 o 16 ragazzi e 4 ragazze, e loro ci prendevano in giro per il fantacalcio, perché non riuscivamo a farlo. Allora io gli ho detto che ci avrei provato e ho vinto tutti i soldi. Poi non ho più giocato, ma quella volta ho messo in numeri a caso, però alla fine...".

Il medley Disney

Dopo il colpo di risposta, parte il momento più magico di tutti, un medley delle canzoni Disney: la Raffaele fischietta le note, mentre Arisa canta le parole, prima "Impara a fischiettar" di "Biancaneve", poi "Un poco di zucchero" di "Mary Poppins" e "Robin Hood", e infine "Tutti quanti voglion fare jazz" de "Gli Aristogatti". Uno spettacolo intenso, che mette in luce tutta la forza vocale di Arisa e la bravura di Virginia nel fischiettare. Dopo l'esibizione, infatti, gli utenti social sono impazziti: "La prossima volta affidate a Virginia Raffaele e ad Arisa la programmazione Disney di natale", oppure: "Questo Medley Disney... Adesso piango", e ancora: "Ma che bello, mi sembra di essere tornata bambina. Poi Arisa perfetta anche in queste canzoni". Insomma, un momento molto apprezzato dal pubblico italiano.