Colpo di Luna, Gianni Morandi e l'intervista impossibile: "Chiudiamola qui"

Inizia oggi, venerdì 12 gennaio, il nuovo programma condotto da Virginia Raffaele su Rai1 e intitolato Colpo di Luna. Ad aprire la prima puntata, dopo una breve incursione di Fabio De Luigi, è Gianni Morandi, protagonista di un'intervista impossibile che però diverte il pubblico in studio. Il cantante fa il suo ingresso sul palco del varietà intonando il brano presentato a Sanremo un paio di anni fa, dal titolo "Apri tutte le porte", e muovendosi al centro della scena con la sua immancabile energia.

L'intervista impossibile

Sembra quasi un parolone il termine "impossibile", ma è la verità. Nel corso dell'intervista proposta da Virginia Raffaele, Gianni Morandi non riesce a raccontarsi al pubblico di Rai1, poiché viene sempre interrotto dalla presentatrice. In che modo? La donna punta sul fatto che l'ospite ha milioni di fan in giro per l'Italia (e non solo). Dopo un primo complimento all'artista - "Fai entrare il sole" - Virginia Raffaele gli chiede di sedersi sulla poltrona al centro dello studio, dove gli pone una prima domanda sull'inizio della sua carriera artistica. Morandi inizia a rispondere: "Avevo 12 o 13 anni... Mi hanno messo sopra un palco e mi hanno chiesto di cantare qualcosa..." Poi viene interrotto da Virginia la quale gli fa notare che il suo fan club è presente in studio e lo invita ad alzarsi per salutare tutti. Tornano alle poltrone, prosegue il suo racconto (non per molto): "Avevo cantato già con il barbiere del mio paese. Mi chiedeva di salire sullo sgabello ed esibirmi…"

Qui la storia introdotta da Morandi si ferma definitivamente. Prima la richiesta di un messaggio vocale per il figlio di un'amica della conduttrice, un suo fan, poi il cameraman Giuseppe che vuole fare una foto con Gianni, e in seguito Beatrice che mostra il tatuaggio del volto dell'artista sul braccio e racconta un aneddoto singolare: svela di aver chiamato il suo cane come il cantante poiché la madre non voleva prendere un amico a 4 zampe, però voleva in casa Morandi. Un compromesso bizzarro, insomma. Non mancano altre interruzioni - tra cui quella di Angela - e l'ospite sembra irritato (poi in realtà pare stia semplicemente al gioco): "Se mi fai rispondere... Altrimenti non facciamola questa intervista", e lei ribatte: "Vedi se vuoi che ti cambi domanda, perché ti vedo restio a rispondere…. Ma perché stai sempre in piedi? Vuoi che ti faccia un'altra domanda?". In realtà è la Raffaele a farlo alzare di continuo per salutare i tanti fan presentati in studio.

Un duetto scoppiettante

Nessuna vera intervista quindi, ma la conduttrice chiede a Gianni Morandi di duettare insieme sulle note di Banane e Lamponi, e quest'ultimo le domanda: "Stai cercando di imbonirmi?". Lei chiude il siparietto con una battuta: "Ma tu sei già bono de tuo, non c’è bisogno di farlo". Il brano in coppia diverte e sprigiona allergria: un gran bel modo di concludere la prima ospitata della puntata di apertura.