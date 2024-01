Colpo di Luna, Lillo e Greg si contendono Virginia Raffaele: il finale a sorpresa

Durante la seconda puntata di "Colpo di Luna", condotto da Virginia Raffaele su Rai1 venerdì 19 gennaio, arrivano sul palco del varietà Lillo & Greg, pronti a confrontarsi con un siparietto tutto da ridere che vede il secondo comico nelle vesti di un direttore d'orchestra geloso della sua compagna, una ballerina più giovane di lui (la Raffaele). Lillo invece interpreta l'amante della donna, costretto a nascondersi mentre Greg e Virginia provano uno spettacolo di danza e musica.

Cosa è successo

È Francesco Arca a presentare uno dei momenti comici più esilaranti della serata - insieme a quello di Carla Signoris ed Emanuela Fanella - e lo fa a luci spente, raccontando la storia del direttore d'orchestra e dell'amore forte che lo lega alla sua compagna di vita. La scena si apre con la Raffaele che indossa una gonna e riesce a muoverla con le mani a ritmo di musica, e Greg che, dopo averle sorriso, inizia a spostare la bacchetta a caso per dirigere l'orchestra. Non manca molto perché quest'ultimo si stranisca nel sentire versi strani provenire dal palco dietro di lui: è Lillo, nascosto dietro la porta che porta al centro della scena.

A quel punto la Raffaelle prima fa intuire all'uomo di non sapere nulla di quei suoni e poi imita quei rumori come a fargli pensare che siano colpa sua. In seguito all'ennesimo verso disturbante, il direttore d'orchestra decide di continuare a tenere sotto controllo la situazione, fino a quando non decide di chiudere tutte le porte di accesso al palco, compresa la finestra, con delle assi di legno, ricevendo un fragoroso applauso da parte del pubblico in studio. Nel frattempo Virginia Raffaele sembra preoccupata e piano piano fa entrare Lillo in scena, nascondendolo dietro la lunga gonna quando Greg la guarda. Peccato che Lillo si lasci scappare un altro verso, in quanto troppo preso dal ritmo e felice di ballare insieme alla sua amante. Il siparietto termina con Greg che scruta gli alberi della scenografia, tra cui c'è anche Lillo, e fa finta di non vederlo, per poi andarsene insieme a un'altra donna, con Virginia che lo fissa incredula e poi esce dallo studio insieme a Lillo, ma con uno sguardo un po' perso, come se non gliene importasse più di lui dopo quanto visto.

Successivamente, parlando con gli ospiti, Virgina ricorda che i due comici sono stati i primi a credere in lei portandola in radio.