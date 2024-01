Colpo di Luna, Massimo Ranieri e l'intervista al contrario: cosa è successo

La secondo puntata di Colpo di Luna, il programma condotto da Virginia Raffaele su Rai1 venerdì 19 gennaio, vede tra i suoi ospiti Massimo Ranieri, presentato come talentuoso e in formissima. La conduttrice lo considera un esempio, perché canta, balla e tanto altro. Lui ricambia il complimento, dicendo che è sbalorditiva quando imita qualcuno. La Raffaele a questo punto gli propone un’intervista, diversa da quella di Gianni Morandi, pur ottenendo un risultato simile: l'artista non riesce a dire molto, però sicuramente qualcosa in più rispetto al cantante di "Fatti mandare dalla mamma" sì.

Cosa è successo

Quando Virginia Raffaele chiede a Massimo Ranieri di raccontarsi davanti al pubblico di Rai1, la presentatrice ammette di trovarsi in difficoltà nel porgli le domande in maniera originale. Ad aiutarla è il cantante di "Erba di casa mia": lei gli chiede quale sia il modo giusto per formulare dei quesiti e lui le fa la domanda per farle capire come rivolgersi all'ospite, ma alla fine è sempre la presentatrice a rispondere alle curiosità per prima.

Per prima cosa l'ospite le propone di fare questa domanda: "Cosa ti spinge a non tirarti mai indietro?", e lei risponde: "La curiosità, a me spinge la curiosità". Lui le fa notare che dovrebbe essere lui a dare la risposta, e lei si scusa per poi porgli la stessa domanda: “Mi spinge guardare sempre avanti”. La seconda domanda per la quale chiede aiuto è: “Quale è stato l’incontro più importante della tua vita?”, formulata come la prima volta da Ranieri. È lei a commentarla: "Gigi Proietti", ma l'ospite sottolinea nuovamente la gaffe dicendo: “La domanda era per me”. La Raffaele ride, dandogli ragione, e poi fa la stessa domanda al cantante, il quale risponde: “Di nome fa Giorgio, di cognome fa Strehler”.

Il duetto

Alla fine i due duettano sulle note di Rose Rosse dopo che Massimo Ranieri specifica: "In 54 anni l'ho duettata 5 volte in tutto". Non manca la scenografia apposita, con tanto di rose rosse. Vedendo questo spettacolo, lui commenta: "Neanche all’Eurovision", mentre lei confessa: “Non lo facciamo per tutti". Compaiono sul palco anche i ballerini, con un abito a tema, e lei dice: “Loro, non ti sembrerà vero, ma sono vestiti da giardinieri”, e Ranieri ribatte: "Non l’avrei mai detto…". Durante la performance, un ragazzo del corpo di ballo finge di sentirsi male quando Ranieri dice la frase: "D'amore non si muore...". Quando i due protagonisti della scena se ne accorgono, parte un siparietto in cui interviene anche la guardia medica che prima vuole portare via la conduttrice e poi mette sulla barella il ballerino, mentre il cantante e Virginia continuano a duettare. Infine, è l'ospite a pagare 50 euro per l'intervento dei soccorritori.