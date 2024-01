"Colpo di luna" con Virginia Raffaele, stasera in tv la prima puntata: le anticipazioni

A quasi sette anni di distanza da "Facciamo che io ero", in onda nel 2017 su Rai 2, Virginia Raffaele torna ad un programma televisivo che la vede mattatrice assoluta: nel corso di tre venerdì, Rai 1 trasmette a partire da oggi, 12 gennaio 2024, lo show "Colpo di luna": un varietà che, tra divertimento e musica, esalta tutta la bravura della conduttrice; che si avvale inoltre di un ricco cast di ospiti.

Colpo di luna, le anticipazioni

Virginia Raffaele, regina della comicità e del varietà, torna sul piccolo schermo con il suo spettacolo "Colpo di Luna," una pirotecnica fusione di comicità, magia, leggerezza, e sogno. Dopo anni di successi teatrali con "Samusà" e partecipazioni a progetti cinematografici da protagonista, la Raffaele si lancia in questa nuova avventura televisiva, in onda per tre venerdì, in prima serata su Rai 1, a partire dal 12 gennaio.

Il titolo stesso, "Colpo di Luna," evoca un mix di spontaneità e magia, un'idea fulminante che ha preso vita dopo due anni di intensa tournée teatrale. La proposta televisiva ha tutte le caratteristiche per stupire il pubblico, mantenendo uno stile varietà che attinge alla migliore tradizione del genere, ispirandosi al celebre programma Rai "Teatro 10" e al mondo incantato del Luna Park, dove la conduttrice è cresciuta.

Il palcoscenico, allestito nello studio del Teatro 5 di Cinecittà, assume così le sembianze di un Luna Park, un giro di giostra che si muove tra gag, improvvisazioni, musica dal vivo e ballo. La regina della serata sarà affiancata da due grandi protagonisti dello spettacolo italiano: il conduttore Carlo Conti e il cantautore Gigi D'Alessio, che si esibiranno in performance più o meno serie. Tra gli ospiti fissi dello show troviamo l'attore Francesco Arca e Maurizio Ferrini, con il suo celebre personaggio della Signora Coriandoli.

Il filo conduttore di "Colpo di Luna" non si limita però al puro intrattenimento: Virginia Raffaele intende condividere con il pubblico il suo mondo, fatto di immagini e suoni vividi, derivati dalla sua infanzia passata in un Luna Park, un luogo che, nonostante la chiusura dei giostre dei suoi genitori nel 2007, resta ancorato al suo DNA.

Il nuovo varietà si arricchisce di maschere e personaggi, alcuni già noti al pubblico, come Patty Pravo, reinterpretata in modo esilarante, e nuove creazioni, tra cui Donata Stirpe, la "signorina buonanotte" che aprirà e chiuderà lo spettacolo. L'artista, abilissima nel travestirsi di personaggi famosi, dona massima cura alle sue maschere, mostrando passione e dedizione al suo lavoro.

"Colpo di Luna" rappresenta un nuovo capitolo nella carriera televisiva di Virginia Raffaele, una nuova summa della sua sfaccettata bravura.. In questo show ricco di sorprese e varietà, la regina della comicità si presta a un nuovo giro di giostra, offrendo al pubblico uno spettacolo che promette di regalare mille emozioni, colori e risate, incorniciati dal suggestivo scenario di un Luna Park che si muove tra il passato e il presente.

Gli ospiti della prima puntata di "Colpo di luna" sono: ospiti come Stefano Accorsi, Pietro Castellitto, Fabio De Luigi, Giorgio Quarzo Guarascio, Gigi Marzullo, Gianni Morandi, Noemi e Benedetta Porcaroli.

Dove vedere Colpo di luna in tv e in streaming (12 gennaio 2024)

La prima puntata del varietà "Colpo di luna" va in onda oggi, 12 gennaio 2024, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Il programma è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

