"Colpo di luna" con Virginia Raffaele, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

Dopo il debutto della scorsa settimana arriva oggi, 19 gennaio 2024, a partire dalle 21.25 su Rai 1, il secondo appuntamento - dei tre previsti - com "Colpo di luna", un varietà carico di ritmo e divertimento, che poggia sulle spalle di una scatenata Virginia Raffaele, affiancata da Carlo Conti, Gigi D'Alessio, Francesco Arca ela Signora Coriandoli; e ospita in ogni puntata note personalità del mondo dello spettacolo.

Colpo di luna, le anticipazioni della seconda puntata

Lo studio del Teatro 5 di Cinecittà si trasforma per la seconda settimana consecutiva in un Luna Park virtuale, capace di contenere, innanzitutto, una miriade di gag esilaranti. E poi musica dal vivo, coinvolgenti performance di ballo e un'atmosfera festosa che non esclude l'improvvisazione. A guidare gli spettatori nel varietà dal titolo "Colpo di luna" è Virginia Raffaele, mattatrice assoluta dello show, ed affiancata dal conduttore Carlo Conti, dal cantautore Gigi D'Alessio, dall'attore Francesco Arca e da Maurizio Ferrini nel ruolo della Signora Coriandoli, suo celebre personaggio di vecchia data.

Il programma, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine, vant inoltre le esibizioni musicali eseguite da una band composta da 15 elementi e diretta dal maestro Maurizio Filardo. La presenza di Laccio, responsabile della direzione artistica e del corpo di ballo, aggiunge una nota coreografica allo show, dipingendo scenari e mondi attraverso il linguaggio del movimento.

La variegata lista di ospiti promette una serata ricca di divertimento e intrattenimento. Intervengono in questo secondo appuntamento (dei tre previsti): la cantante Arisa; l'attrice Carla Signoris; l'attrice Emanuela Fanelli; i comici e attori Lillo & Greg; il cantante Massimo Ranieri; il conduttore Michele Mirabella

Lo spettacolo si ispira al varietà classico della nostra tv, con citazione d'obbligo per "Teatro 10", classico di casa Rai, e si preannuncia ancora una volta variegato e coinvolgente, una serata elettrizzante che mescola risate, musica e colori. Virginia Raffaele condividere con il pubblico il suo mondo, fatto di immagini e suoni vividi che affondano le radici nella sua infanzia trascorsa in un Luna Park; un luogo, quest'ultimo, che rimane ancorato al suo DNA e diventa il filo conduttore di uno spettacolo che vuole oltre il mero divertimento.

Dove vedere Colpo di luna in tv e in streaming (19 gennaio 2024)

La seconda puntata del varietà "Colpo di luna" va in onda oggi, 19 gennaio 2024, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Il programma è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

Stasera e domani in TV