Colpo di Luna, Stefano Accorsi uguale a Berlusconi: i social in delirio

La prima puntata di Colpo di Luna, in onda su Rai1 venerdì 12 gennaio e condotto da Virginia Raffaele, vede tra i suoi ospiti Fabio De Luigi e Stefano Accorsi, pronti a presentare il film 50 km all'ora, uscito nei cinema italiani il 4 gennaio scorso. Ma non è certo questa la notizia, bensì l'ironia che sta dilagando sui social per via dell'aspetto fisico di Accorsi: molti utenti sostengono che invecchiando l'attore stia diventando sempre più simile a Silvio Berlusconi.

Cosa è successo

A inizio serata Fabio De Luigi sale sul palco attraverso una botola, senza il suo co-protagonista, ma Virginia Raffaele afferma che non era rivolta a lui la presentazione fatta qualche istante prima. Il comico, scherzando, risponde: "Io adesso, dopo questo siparietto che possiamo definire imbarazzante, cosa devo fare, anzi cosa faccio? Tra l’altro volevo parlare proprio del mio film". Nulla da fare, la conduttrice lo rimanda sotto il palco con la stessa botola con sui è arrivato. Successivamente, dopo l'ospitata di Gianni Morandi e alcune incredibili imitazioni, l'attore e regista torna al centro della scena a cavallo di una piccola macchina gialla - quella degli autoscontri - per affrontare il tema che tanto gli sta a cuore. La Raffaele però, come già successo con Morandi, non lo lascia parlare, anzi trova ogni pretesto per distrarlo, tanto che ad un certo punto anche De Luigi sembra scocciato. Domande assurde - "Chi ha chiamato Stefano Accorsi per recitare nel film?", oppure "E ti ha detto di sì?" - accompagnano la "promozione", fino all'ingresso in studio sulla motocicletta del co-protagonista.

Stefano Accorsi uguale a Silvio Berlusconi

A questo punto la situazione si ribalta: Accorsi viene elogiato, mentre De Luigi snobbato dalla presentatrice, che dice al primo: "Raccontami il film, lui è restio a farlo". In realtà era la Raffaele a interrompere sempre il comico, il quale reagisce: "Ma se sono due ore che cerco di parlarne". Il siparietto prosegue, ma nel frattempo gli utenti social notano la somiglianza tra Stefano Accorsi e Silvio Berlusconi. In effetti una certa similarità tra i due c'è e si vede ancora di più quando l'attore sorride e abbassa il capo o lo sguardo. Tra i commenti su X (ex Twitter) troviamo: "La capigliatura di Accorsi faceva parte dell'eredità Berlusconi. #ColpoDiLuna", oppure "Vabbè ma Stefano Accorsi è la reincarnazione di Berlusconi". E ancora: "Accorsi sta girando un film su Berlusconi, altrimenti non si spiega la straordinaria somiglianza", e infine: "Stefano Accorsi si sta trasformando in Silvio Berlusconi".

Tornando all'incontro, non manca poi un'esibizione canora che vede protagonisti Accorsi, De Luigi e la conduttrice, con il regista e la Raffaele che nel frattempo si danno un bacio sulle labbra. Al termine dello show l'attore di Love Bugs resta solo sul palco, dimostrando le sue doti da ballerino, mentre gli altri due diretti interessati escono dal palco con il motorino di Accorsi.