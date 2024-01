Colpo di Luna, Virginia Raffaele imita Beatrice Venezi dopo la polemica: la battuta sul Ministro Sangiuliano

Dopo la polemica nata dal fatto che nella prima puntata di "Colpo di Luna" Virginia Raffaele ha imitato il direttore d'orchestra Beatrice Venezi definendola "donna di destra", la conduttrice ripropone il personaggio da lei interpretato, pronunciando anche una battuta sul Ministro della Cultura Sangiuliano, che si sarebbe scagliato contro la comica dopo aver visto la scorsa puntata. Sappiamo bene che le puntate sono state registrate lo scorso mese, e per questo è normale pensare che la frase dedicata a quest'ultimo sia lì per caso, ma qualche utente sul web ipotizza un'aggiunta montata all'ultimo minuto. Scopriamo insieme cosa è accaduto durante l'imitazione e cosa ha detto la Raffaele sul Ministro della Cultura.

Le parole di Virginia Raffaele

Con il coraggio di una leonessa, Virginia Raffaele torna a interpretare Beatrice Venezi, partendo dal fatto che la donna preferisce essere chiamata "direttore" invece di "direttrice". Una volta finito questo momento, la comica si rivolge alla sua orchestra (e talvolta al pubblico a casa, fissando la telecamera): "Buonasera a tutti, rieccomi. Paganini non ripete, Venezi sì. Sono qui per donarvi un momento di cultura e musica sofisticata che nobiliterà la serata in corso, ma prima permettetemi di rispondere ad alcune spiacevoli illazioni che circolano sul mio conto. Io non sono qui per le mie posizioni politiche di destra, non sono qui per i miei capelli setosi, luminosi e morbidi come seta Georgette e non sono qui solo per la mia travolgente femminilità. Io mi trovo qui soprattutto perché sono una donna di grande simpatia e socievolezza, e se voglio posso farvi schiantare dal ridere. È vero che noi direttori d'orchestra siamo più colti, più qualificati della gente comune, ma siamo anche persone che sanno intrattenere con empatia e leggerezza. Comprendo che una chioma abbagliante biondo perfetto possa suscitare scosse emotive e grandi invidie, ma non è una buona ragione per relegare una persona al ruolo di artista noioso. Ma stasera sono qui soprattutto per la mia missione divulgativa verso le nuove generazioni. È il compito che mi ha affidato il Ministro della Cultura Sangiuliano. I giovani sono il futuro del nostro Paese e un giorno uno di loro potrebbe sedersi sulla poltrona del Ministro della Cultura... Non è poi così complicato". A questo punto Virginia Raffaele guarda fisso verso la telecamera, con il pubblico che si lascia andare a una potente risata.

Tra i commenti su Twitter ne emerge uno in particolare: "Comunque visto che le puntate sono state registrate tutte prima di Natale è straordinaria la coincidenza della battuta sul Ministro. O conosce i suoi polli oppure l'hanno aggiunto oggi al montato! In ogni caso, fantastica". Non solo: "Seconda puntata meglio della prima (certo, ovvio, naturale!) Magari Sangiuliano non può procedere nuovamente con una diffida, ma bene Raffaele che alza il tiro con un'ottima Beatrice Venezi. Picco di qualità estrema con Paula Gilberto Do Mar".

La polemica

Il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano pare non avesse gradito affatto la parodia di Virginia Raffaele riguardante Beatrice Venezi. Nel suo numero, l'imitatrice ha scherzato sulle posizioni politiche del "direttore" d'orchestra e, secondo quanto riportato da Repubblica, fonti vicine al Ministro hanno affermato che egli avrebbe personalmente contattato la Rai per chiedere un intervento nei confronti di Giovanni Anversa, responsabile del programma in onda su Rai1. In seguito abbiamo scoperto che questa notizia non era vera, perché fonti interne a Viale Mazzini hanno confermato che nessuna pressione sarebbe stata esercitata per limitare la libertà di Virginia Raffaele nel suo programma, e infatti l'imitazione di Beatrice Venezi è andata in onda come previsto.