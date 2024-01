Colpo di Luna, Virginia Raffaele non solo risate, ma anche emozioni con il monologo su Camillo e Karim

L’ultima puntata di Colpo di Luna è stata sicuramente la più ricca e riuscita del varietà guidato da Virginia Raffaele, un ritmo molto alto di spettacolo e di momenti divertenti, hanno intrattenuto il pubblico della prima serata di Rai Uno venerdì 26 gennaio. Ma c’è stato anche un momento più riflessivo, molto apprezzato dal pubblico social, quello del monologo della conduttrice che raccontava l’immaginaria storia di Camillo e Karim.

In un racconto pieno di creatività e non poca poesia, Virginia Raffaele ci ha accompagnato nella quotidianità di un ipotetico condominio della periferia romana, con le sue beghe tra vicini, i suoi piccoli problemi da risolvere e, naturalmente, i vari personaggi, tra cui non può mancare chi, affacciato perennemente alla finestra nota un giorno, qualcosa di inaccettabile.

Sulla panchina sotto il palazzo, nascosta dalle auto ci sono Camillo Cecconi 16 anni e Karim coetaneo e “molto musulmano”, racconta la narratrice, “ma mica si menavano e nemmeno spacciavano, stavano lì e si baciavano. Due maschi etnicamente diversi”, ne scaturisce il caos nel quartiere “sembrava il giudizio universale”, dice Virginia Raffaele, “e Karim era la minaccia, il suo bacio era la miccia”. Poi, nel poetico racconto, succede di nuovo qualcosa di importante: “Poi arrivò la bomba vera, una bomba nera, piena di viti e di paura. L’ordigno non si disinnescava, passò un giorno, un mese un anno e la bomba stava sempre lì. Ma siccome nessuno voleva fare visita al Creatore, l’odio passò in secondo piano”.

A sancire la morale della storia è il signor Cecconi che riflette: “Quanto siamo bravi a far esplodere le bombe sociali, ma quando arrivano quelle vere le altre si disfano come neve. Diventano piccine, misere.”

Fino al lieto fine: “Dopo aver suscitato nell’ordine odio, rabbia, fastidio, noncuranza, tenerezza, a Capodanno Karim si presentò dai Cecconi”.

Una storia semplice, scritta e raccontata con grazia e immaginazione che ha regalato al pubblico di Colpo di Luna un momento di riflessione ed emozione.