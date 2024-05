"Com'è umano umano Lui!", stasera in tv il film su Paolo Villaggio: trama, storia vera, cast

Oggi, 30 maggio 2024, a partire dalle 21.30, in prima visione su Rai 1 va in onda il film per la televisione “Come è umano lui” . Biografia di Paolo Villaggio, la storia segue il celebre attore durante la sua giovinezza: dalle scorribande con i suoi amici più cari al matrimonio con Maura, fino ai primi successi. Diretto da Luca Manfredi, il lungometraggio vede l'attore genovese Enzo Paci nei panni di Paolo Villaggio. Il titolo del film è preso da una delle battute più celebri di Fantozzi ("Come è umano lei"), il mitico personaggio creato e interpretato da Paolo Villaggio.

"Com'è umano Lui!": trama, storia vera

Il film per la televisione "Com'è umano Lui!" è ambientato a Genova nella seconda metà degli anni '50 e narra la giovinezza di Paolo Villaggio. Paolo è un giovane genovese che trascorre le serate in compagnia di un gruppo di amici: Fabrizio De André, tra i cantautori più grandi della storia della musica italiana, il "Polio," un professore di lettere costretto su una sedia a rotelle, e Piero, il gemello di Paolo. Questi quattro amici si dedicano a varie avventure notturne, ma durante il giorno, mentre il Polio e Piero sono impegnati con il lavoro o gli studi, Paolo - iscritto alla facoltà di legge pur senza dare esami - e Fabrizio preferiscono dormire e, di tanto in tanto, compongono canzoni.

Paolo Villaggio mette incinta la sua fidanzata Maura: i due si sposano, ma quando anche al suo matrimonio si presenta in un abbigliamento a dir poco singolare, suo padre, un ingegnere, stanco del comportamento del figlio, lo spinge ad assumersi le sue responsabilità. Il giovane Villaggio inizia così a lavorare alla Cosider, un'azienda dove trascorre sette anni tra noia, assenteismo e giochi. Nel mentre, si esibisce nel piccolo teatro della compagnia Baistricchi, dove il suo umorismo pungente inizia a delineare i tratti dei suoi futuri personaggi. Durante una di queste esibizioni, viene notato da Maurizio Costanzo, che gli offre un contratto per il teatro di cabaret romano 7x8. Convinto dalla moglie, Paolo accetta l'offerta e si trasferisce a Roma. Da questo momento conosce un graduale - e poi inarrestabile - successo, dovuto anche alla creazione di un personaggio geniale: quello del ragionier Fantozzi.

"Com'è umano Lui!": il cast

Il film "Com'è umano Lui!" è diretto da Luca Manfredi, già regista per la Rai dei biopic dedicati a suo padre, Nino Manfredi, e su Alberto Sordi. Manfredi ha scritto anche la sceneggiatura, insieme a Dido Castelli, in collaborazione con Elisabetta e Piero Villaggio, figli di Paolo. Il cast del film è così composto:

Enzo Paci (Paolo Villaggio)

Camilla Semino Favro (Maura)

Andrea Filippi (Fabrizio De Andrè)

Andrea Benfante (Piero Repetto, detto "Polio")

Augusto Zucchi (Ettore Villaggio)

Emanuela Grimalda (Maria Villaggio)

Dove vedere "Com'è umano Lui!" in tv e in streaming

Il film per la televisione "Com'è umano Lui!" va in onda giovedì 30 maggio 2024, a partire dalle 21.30 su Rai 1; ed è disponibile per la visione anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.

