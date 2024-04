Comedy Match, da stasera in tv ll programma con Katia Follesa: le anticipazioni

Debutta oggi, 25 aprile 2024, dalle 21.25 su Nove, un nuovo show tutto da ridere: "Comedy Match". Una competizione che vede Katia Follesa nel ruolo di conduttrice, affiancata da un nutrito gruppo di celebri comici del nostro panorama televisivo. Dalle regole del gioco ai nomi dei concorrenti: andiamo alla scoperta di questo nuovo programma.

Comedy Match, le anticipazioni

Comica, attrice e conduttrice televisiva e radiofonica, Katia Follesa è pronta per un nuovo e entusiasmante capitolo della sua carriera, grazie al suo ingresso nel palinsesto del Nove di Discovery. Celebre anche per le sue parentesi culinarie di Real Time (come "Cake star - Pasticcerie in sfida"), Katia porta il suo irresistibile spirito comico sul piccolo schermo, promettendo risate e divertimento per tutti i telespettatori. Per la prima volta sarà autrice ed ideatrice di un programma televisivo, occupandosi in prima persona alla scrittura e alla selezione degli attori.

Il titolo di questo nuovo progetto è "Comedy Match", un format leggero e divertente. In ogni puntata puntate sono formate due squadre e in ogni appuntamento si alternano come capitane le seguenti comiche: Maria Di Biase, Paola Minaccioni, Debora Villa e Marta Zoboli. I comici che compongono le squadre, sempre diverse, sono: Carlo Amleto, Federico Basso, Gianluca De Angelis, Francesco Pannofino, Luca Peracino, Angelo Pisani, Scintilla e Gigi Rock.

Il pubblico in studio avrà l'opportunità di votare attraverso un telecomando la squadra migliore dopo ciascuno degli otto match di improvvisazione comica previsti per ognuna delle puntate. Lo scontro finale è ribattezzato "Comedy Battle" e mette in palio ben 3 punti, avendo in tal modo la possibilità di ribaltare il risultato parziale della sfida.

"Comedy Match" non una vera e propria competizione, comunque, quanto uno spettacolo comico in grado di divertire i telespettatori e anche coloro che ne prendono parte. Anche il premio in palio si preannuncia alquanto singolare e strampalato. Il programma è prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery, scritto da Graziano Cutrona, Luciano Federico, Alessandro Mannucci, Ennio Meloni, Alessio Parenti, Romina Ronchi. Regia di Rinaldo Gaspari.

Dove vedere Comedy Match (dal 25 aprile 2024)

La prima puntata di "Comedy Match" va in onda oggi, 25 aprile 2024, a partire dalle 21.25 su Nove. Il programma è visibile anche, in live streaming e on demand, sul sito ufficiale della rete; e on demand su Discovery +, per gli abbonati al servizio.

