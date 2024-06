"Con il Cuore - Nel Nome di Francesco", stasera in tv: cantanti, ospiti, scaletta

In un momento in cui la solidarietà è più che mai necessaria, "Con il Cuore - Nel Nome di Francesco" torna oggi, 6 giugno 2024, dalle 21.30 su Rai 1, con la sua ventiduesima edizione. Condotta da Carlo Conti, la manifestazione di beneficenza rappresenta ancora una volta un faro di speranza e un richiamo all'unità e all'aiuto reciproco, incarnando pienamente i valori francescani di amore e sostegno verso il prossimo.

Con il Cuore - Nel Nome di Francesco 2024: le anticipazioni

La solidarietà torna protagonista con la ventiduesima edizione di "Con il Cuore nel Nome di Francesco", la maratona di beneficenza trasmessa in diretta da Assisi, organizzata dai Frati Francescani del Sacro Convento di Assisi e condotta da Carlo Conti. Annunciato come prossimo conduttore del "Festival di Sanremo", Conti non tradisce la benemerita serata, in nome dell'aiuto per il prossimo e la speranza di un domani migliore.

L'intento solidale di quest'anno è particolarmente ambizioso: la raccolta fondi mira a sostenere le Mense Francescane operanti in Italia, le famiglie italiane in difficoltà, i progetti delle Missioni Francescane in tutto il mondo e a fornire aiuti umanitari ai civili colpiti in Terra Santa. In totale, sono 22 i progetti che coinvolgono 11 paesi, tra cui le mense francescane in Italia e le popolazioni afflitte da guerre e carestie.

L'evento è arricchito dalla presenza di grandi artisti del panorama musicale italiano: Orietta Berti, The Kolors, Fausto Leali, Maninni, Enrico Nigiotti, i Nomadi, i Ricchi e Poveri. Questi artisti offrono performance live e contribuiscono a sensibilizzare il pubblico sull'importanza della solidarietà e del sostegno a chi è in difficoltà.

Carolina Rey, inviata speciale presso alcune delle Mense Francescane in Italia, racconta le storie toccanti di frati e volontari che ogni giorno offrono sostegno e conforto a molte persone bisognose. La manifestazione è coordinata da Padre Enzo Fortunato, Direttore della Comunicazione della Basilica di San Pietro in Vaticano e organizzatore della Giornata Mondiale dei Bambini.

Per contribuire alla maratona solidale, è sufficiente inviare un SMS o chiamare da telefono fisso al numero 45515, attivo dal 1° al 30 giugno 2024. Questo gesto di generosità aiuterà a raccogliere fondi cruciali per i numerosi progetti di assistenza e supporto promossi dai Francescani.

Dove vederlo in tv e in streaming

Lo speciale "Con il Cuore - Nel Nome di Francesco" va in onda oggi, 6 giugno, dalle 21.30 su Rai 1. Il programma è inoltre visibile - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay. "Con il Cuore - Nel nome di Francesco" è trasmesso anche in diretta radiofonica su Rai Radio1, con la conduzione di Duccio Pasqua e Marcella Sullo. Rai Pubblica Utilità garantisce l'accessibilità dell'evento con sottotitoli per non udenti (pagina 777 di Televideo) e audiovideodescrizione per non vedenti, disponibile sia sul canale dedicato di Rai 1 che su RaiPlay. L’intera trasmissione è inoltre tradotta in LIS (Lingua Italiana dei Segni).La replica dell'evento andrà in onda domenica 9 giugno alle 16.15 sempre su Rai 1,

