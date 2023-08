Con l’aiuto del cielo, questa sera l'ultima puntata: le anticipazioni

Canale 5 manda in onda oggi, 25 agosto 2023, a partire dalle 21.30, gli ultimi due episodi della serie franco-belga “Con l’aiuto del cielo”. I protagonisti, la poliziotta Ellie Taleb e l’uomo di fede Clément devono risolvere due complessi casi di omicidio, senza trascurare vicende personali che bussano alla loro porta.

Con l'aiuto del cielo: le anticipazioni dell'ultima puntata

La messa in onda delle ultime puntate di “Con l’aiuto del cielo” obbliga a fare un po’ di ordine. Il 22 novembre 2022 Canale 5 ha iniziato a trasmettere questa serie franco-belga, per quattro appuntamenti, fino al successivo 16 dicembre. Probabilmente insoddisfatta dei risultati in termini di auditel, la programmazione di “Prière d'enquêter” (questo il titolo originale) è stata sospesa e le due restanti puntate rinviate a data da destinarsi. Annunciati in un primo momento per il 9 agosto e poi ancora rinviati, gli ultimi due episodi vengono recuperati oggi, 25 agosto 2023, in una lunghissima serata.

“Con l’aiuto del cielo” segue Ellie Taleb (interpretata da Sabrina Ouazani) è una poliziotta atea che vive a Montpellier e si occupa delle sue tre sorelle. Clément (Mathieu Spinosi) è un ex orfano che ha studiato psicocriminologia e si è formato in un monastero. Dopo la morte di padre Benoît, il suo mentore, Clément decide di collaborare con Ellie per scoprire la verità. Insieme, i due protagonisti si trovano a risolvere una serie di omicidi inspiegabili.

Nel primo episodio di questa sera, dal titolo “La belladonna”, Mathias sta consegnando i prodotti di stagione dell’orto di Valmagne a un ristorante, quando nota un corpo senza vita di un aiuto cuoco: il cadavere galleggia nella piscina. Ellie inizia a indagare e scopre che il decesso è dovuto a un avvelenamento. La pista la porta a interrogare le due sorelle, proprietarie del ristorante; ma nel mentre ha a che fare anche con Antoine, suo amore di gioventù. Clément è indaffarato a scoprire la verità sull’identità dei suoi genitori.

L’ultimo episodio è “Anime perse”. Nell’Abbazia di Valmagne viene trovato il corpo senza vita del caposquadra che è stato incaricato di supervisionare i lavori di ristrutturazione dei Compagnons du devoir. La sua sembrerebbe una tragedia; Ellie, arrivata sul posto, capisce che quello dell’uomo potrebbe non essere un suicidio, come qualcuno sostiene, ma potrebbe invece essere stato ucciso. Dopo aver incontrato i suoi genitori biologici, Clément ragiona sul caso in uno stato di sconcerto.

Dove vederlo in tv e in streaming (25 agosto 2023)

L'ultima puntata della serie "Con l'aiuto del cielo" va in onda venerdì 25 agosto 2023 dalle 21.30 su Canale 5; ed è visibile anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, sia in live streaming che on demand.