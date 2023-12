Concerto di Natale in Vaticano, stasera in tv: scaletta e ospiti

Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con "Il Concerto di Natale in Vaticano": in onda oggi, 25 dicembre 2023, a partire dalle 21.20 su Canale 5, la serata evento è all'insegna della musica e della solidarietà: in soccorso dello stato critico in cui versano molti bambini della Sierra Leone, lo show ospita molti illustri cantanti.

Il Concerto di Natale 2023, ospiti e cantanti

Federica Panicucci conduce la 31° edizione del Concerto di Natale in Vaticano presso l'Auditorium della Conciliazione di Roma e registrato sabato 16 dicembre. La magica atmosfera natalizia permea le esibizioni di illustri ospiti, accompagnati dall'Orchestra Italiana del Cinema diretta dal Maestro Adriano Pennino, per una serata di emozionanti musicali e umane.

Il tema centrale della serata è il progetto di solidarietà di Missioni Don Bosco, intitolato "Salva le bambine della Sierra Leone dalla violenza". La Sierra Leone, purtroppo, è conosciuta per il dramma dei "bambini soldato" e altre difficoltà. Il progetto mira a proteggere le ragazze di strada attraverso la realizzazione di un rifugio nel Centro Don Bosco Fambul. Gli spettatori sono stati invitati a sostenere il progetto mediante donazioni al numero solidale 45594.

Il Concerto di Natale ha una lunga storia di impegno umanitario e sociale, unendo artisti provenienti da diverse culture. In tre decenni, oltre 470 talenti hanno contribuito a diffondere un messaggio di unità e solidarietà. Grazie alle campagne promosse, circa 1.500.000 euro sono stati raccolti nelle ultime 6 edizioni, finanziando progetti solidali in tutto il mondo. Il "Girls Shelter", attivo dal 2016, ha avuto successo nel proteggere, riabilitare e reintegrare ragazze, offrendo loro opportunità educative e sostegno. Con il supporto del Concerto di Natale, l'obiettivo è ampliare l'assistenza a 180 giovani, potenziando attività come la riabilitazione fisica, emotiva e psicologica, l'accompagnamento alla formazione al lavoro e il rintracciamento famigliare.

Il Concerto di Natale in Vaticano è un evento che unisce la bellezza della musica natalizia alla generosità del sostegno sociale, trasformando la passione per la musica in azioni concrete che fanno la differenza nella vita di molte persone.

Il cast di ospiti vede quest'anno in scena:

Joss Stone

Orietta Berti

Virginia State Gospel Choir

Marcella Bella

Valentina Parisse

Giusy Ferreri

Alin Stoica

Riccardo Cocciante

Gemelli di Guidonia

Alexia

Piccolo Coro Le Dolci Note

Raiz

Rovazzi

Viktoria Modesta

Matteo Romano

Christopher Cross

Alex Britti

Giulia Sol

Al Bano

Dove vedere "Concerto di Natale in Vaticano" in tv (25 dicembre 2023)

"Il Concerto di Natale in Vaticano" va in onda oggi, 25 dicembre 2023, dalle 21.20 su Canale 5; ed è inoltre visibile sulla piattaforma Mediaset Infinity, sia in live streaming che on demand.

