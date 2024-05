"Corro da te", stasera in tv il film con Pierfrancesco Favino: trama e cast

Remake di una pellicola francese, "Corro da te" va in onda per la prima volta in chiaro oggi, 1 maggio 2024, a partire dalle 21.25 su Canale 5. Diretto da Riccardo Milani, attualmente nelle sale cinematografiche con "Un altro mondo", è una commedia che parte con cinismo per poi sposare la via del romanticismo. A guidare il cast di attori ci sono Pierfrancesco Favino e Miriam Leone.

"Corro da te": trama e curiosità

Il film "Corro da te" segue la storia di Gianni, un uomo d'affari di mezza età con una vita sentimentale fatta di brevi relazioni. Tornando nel suo appartamento dopo la morte della madre, incontra la sua nuova vicina, Alessia. Desideroso di conquistarla, l'uomo finge di essere disabile a causa di un fraintendimento e Alessia gli offre la sua assistenza. Le cose si complicano quando Gianni incontra Chiara, la sorella di Alessia, una musicista classica e tennista paraplegica. Inizialmente, Gianni si avvicina a Chiara per una scommessa, ma con il tempo si rende conto che i suoi sentimenti per lei sono genuini. Quando Alessia scopre la verità sulla falsa disabilità di Gianni, lo esorta a dirlo a Chiara; ma quest'ultima ha già intuito la verità da tempo ma sceglie di non rivelare nulla perché si sente amata e desiderata, almeno finché non sarà Gianni a dirle la verità.

Uscito nelle sale cinematografiche il 17 marzo 2022, "Corro da te" è il remake della pellicola francese "Tutti in piedi" di Franck Dubosc. Il protagonista, Gianni, si muove tra cinismo e romanticismo e Il film affronta temi di identità, relazioni e sincerità, mentre i personaggi navigano tra il desiderio di felicità e la paura di perdere ciò che hanno costruito. La sceneggiatura è stata rimodellata, partendo dall'originale francese, da Giulia Calenda, Furio Andreotti e dal regista Riccardo Milani. Il cast include anche due guest star di rilievo: Michele Placido e Piera Degli Esposti, quest'ultima nel suo ultimo ruolo per il cinema, prima della sua scomparsa avvenuta nell'agosto del 2021.

Cast e personaggi

Il cast del film è così composto (attori e rispettivi ruoli):

Pierfrancesco Favino (Gianni)

Miriam Leone (Chiara)

Vanessa Scalera (Luciana)

Pietro Sermonti (Dario)

Pilar Fogliati (Alessia)

Piera Degli Esposti (nonna Margherita)

Michele Placido (padre di Gianni)

Carlo De Ruggieri (fratello di Gianni)

Giulio Base (Fabio)

Elisabetta Pellini (moglie di Fabio)

Andrea Pennacchi (don Walter)

Cesare Capitani (amico di Gianni)

Dove vedere “Corro da te” in tv e in streaming

Il film “Corro da te" va in onda oggi, mercoledì 1 maggio 2024, a partire dalle 21.30 su Canale 5. Il lungometraggio è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

