"Cosa sarà", il film con Kim Rossi Stuart stasera in tv: trama e cast

Va in onda per la prima volta in chiaro oggi, 27 marzo 2024, dalle 21.25 su Rai 1, il film "Cosa sarà". Diretto da Francesco Bruni, è ispirato ad una personale vicenda profondamente autobiografica, interpretata da un cast che comprende Kim Rossi Stuart, Lorenza Indovina e Barbara Ronchi. Un dramma con venature da commedia, intenso e riuscito.

Cosa sarà: la trama

La vita di Bruno Salvati sembra essere bloccata e in cerca di risposte, con la carriera cinematografica che non decolla e la vita personale in disordine. Il suo matrimonio con Anna è giunto al termine, e si rende conto che la moglie sembra aver già trovato un nuovo compagno. Inoltre, la sua relazione con i figli Adele e Tito è compromessa dalla sua assenza emotiva e fisica. Tutto cambia quando Bruno scopre di avere una forma di leucemia. Questa notizia sconvolgente lo spinge a confrontarsi con la sua mortalità e a riflettere sulle scelte che ha fatto nella vita. Decide di affrontare la malattia con coraggio, cercando il miglior trattamento possibile. Durante il suo percorso di guarigione, Bruno incontra un'ematologa determinata e competente che lo guida attraverso le sfide del trattamento. La ricerca di un donatore di cellule staminali compatibile diventa una corsa contro il tempo, e Bruno si ritrova a lottare con la paura e l'incertezza del futuro. Ma una rivelazione sorprendente da parte di suo padre, Umberto, cambia radicalmente la prospettiva del protagonista. Questo segreto del passato apre una nuova speranza per Bruno e la sua famiglia, spingendoli a riconsiderare le loro priorità e a rafforzare i legami familiari. Il viaggio di guarigione di Bruno si trasforma così in un percorso di rinascita per tutta la famiglia, aprendo nuove possibilità di crescita personale e di rinnovamento dei rapporti interpersonali.

"Cosa sarà" è il quarto film da regista di Francesco Bruni, già apprezzato sceneggiatore (le sue firme vanno dai lungometraggi di Paolo Virzì agli episodi de "Il commissario Montalbano") ed è un'opera particolarmente sentita: il protagonista della storia, Bruno Salvati, è infatti l'alter ego dello stesso Francesco Bruni, realmente alle prese con la mielodisplasia che colpisce il personaggio principale della sua opera. La sceneggiatura è arricchita da dinamiche che mettono il protagonista al cospetto di scelte e responsabilità, obbligandolo a un bilancio esistenziale: da qui la necessità di riordinare le cose, di riappacificarsi con persone a lui care e con episodi della sua vita lasciati in sospeso. Pur essendo drammatici, i temi al centro della storia passano anche per fasi più leggere, come ben insegna la migliore commedia all'italiana. La riuscita è dovuta anche ad un cast ben affiatato, che comprende (attori e rispettivi ruoli):

Kim Rossi Stuart (Bruno Salvati)

Lorenza Indovina (Anna)

Barbara Ronchi (Fiorella)

Giuseppe Pambieri (Umberto)

Raffaella Lebboroni (dottoressa)

Ninni Bruschetta (produttore)

Nicola Nocella (infermiere Nicola)

Fotinì Peluso (Adele)

Tancredi Galli (Tito)

Elettra Dallimore Mallaby (madre di Bruno)

Dove vedere "Cosa sarà" in tv e in streaming

Il film "Cosa sarà" va in onda mercoledì 27 marzo 2024, a partire dalle 21.30 su Rai 1; ed è disponibile per la visione anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.

