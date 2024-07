Crazy & Rich, il film stasera in tv: trama e cast

Uscito nelle sale nell'agosto del 2018, il film "Crazy & Rich" approda oggi, 10 luglio 2024, dalle 21.20 su Canale 5. Partendo dalla comunità asiatica di New York, la narrazione si sposta poi a Singapore: ne esce una commedia sentimentale dove le emozionidei protagonisti vengono messi alla prova dalle diverse classi sociali di appartenenza.

"Crazy & Rich": trama e curiosità

Rachel Chu, docente di economia alla New York University, parte con il fidanzato Nick Young per Singapore, dove si terrà il matrimonio del suo migliore amico Colin Khoo con Araminta Lee. Rachel scopre che la famiglia di Nick è estremamente ricca, con una sorta di impero immobiliare di Singapore. Durante una cena, la protagonista incontra la madre di Nick, Eleanor, e la nonna Shang Su Yi, ma percepisce subito che Eleanor non la gradisce. Al party di addio al nubilato, l'ex di Nick, Amanda, avverte Rachel che la famiglia di Nick potrebbe rifiutarla per il suo background umile, accusandola di essere una cacciatrice di dote. Intanto, Nick confida a Colin di voler chiedere a Rachel di sposarlo, ma Colin teme i conflitti che ne deriverebbero, poiché Nick è destinato a restare a Singapore per gestire l'azienda di famiglia. Il giovane uomo si scusa con Rachel per non averle rivelato la sua ricchezza, mentre Eleanor racconta a Rachel dei sacrifici fatti per essere accettata nella famiglia e le dice che non sarà mai abbastanza per loro. Al ricevimento, Eleanor e Su Yi rivelano a Rachel e Nick che il padre di Rachel è vivo e che è nata da una relazione extraconiugale. Nick sarà disposto a lasciare Rachel per evitare scandali?

"Crazy & Rich" (titolo originale: "Crazy Rich Asians") è tratto dal romanzo "Asiatici ricchi da pazzi" di Kevin Kwan. Il film ha ottenuto un grande successo negli Stati Uniti e vanta la partecipazione di un cast completamente di origine asiatica. Diretto da Jon M. Chu e sceneggiato da Peter Chiarelli e Adele Lim, il lungometraggio - come già aveva fatto il libro - narra di un amore che si scontra con il potere dei soldi. Il tutto in chiave di commedia e con un inevitabile sguardo alla favola di "Cenerentola".

Cast e personaggi

Il cast del film è così composto (attori e rispettivi ruoli):

Constance Wu (Rachel Chu)

Henry Golding (Nick Young)

Gemma Chan (Astrid Young-Teo)

Lisa Lu (Shang Su Yi)

Awkwafina (Goh Peik Lin)

Michelle Yeoh (Eleanor Sung-Young)

Ken Jeong (Goh Wye Mun)

Pierre Png (Michael Teo)

Ronny Chieng (Eddie Cheng)

Nico Santos (Oliver T'Sien)

Dove vedere "Crazy & Rich" in tv e in streaming

Il film “Crazy & Rich" va in onda oggi, mercoledì 10 luglio 2024, a partire dalle 21.20 su Canale 5. Il lungometraggio è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Programmi tv stasera e domani

- Programmi tv stasera

- Film stasera in tv

- Programmi tv oggi

- Programmi tv domani sera