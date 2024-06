Cristina D'Avena, il dolore per la morte di Alessandra Valeri Manera: "Mi manchi, non immagini quanto"

La notizia della morte di Alessandra Valeri Manera è arrivata ieri: la storica curatrice dei programmi per ragazzi di Mediaset, co-autrice delle sigle più indimenticabili dei cartoni animati cantate da Cristina D'Avena, è scomparsa all'età di 67 anni, lasciando un vuoto che anche Pier Silvio Berlusconi ha voluto commentare con una nota: "L'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, il presidente Fedele Confalonieri, i dirigenti e tutti i collaboratori di Mediaset partecipano al lutto della famiglia per la scomparsa di Alessandra Valeri Manera", è stato il saluto dell'azienda in cui Valeri Manera ha lavorato per anni.

Oggi ad esprimere il più profondo dolore è stata proprio Cristina D'Avena, sinceramente affranta per la morte di colei che è stata soprattutto un'amica, prima ancora che una collaboratrice fidatissima e di talento. "Ciao Ale, ciao amica mia, amica di mille avventure. Ti scrivo solo oggi... Non sai quanto è stato difficile dover attendere nell’esprimere le mie emozioni ma ti ho voluta rispettare anche quest’ultima volta", ha esordito la cantante rivolgendosi ad Alessandra, ritratta con lei in alcune delle foto postate su Instagram. "Sono trascorsi più di 40 anni da quel giorno in cui i nostri cammini si sono incrociati e da allora non ci siamo mai separate. Abbiamo condiviso momenti indimenticabili. Sei stata, sei e sempre sarai parte della mia vita. Sei stata la penna magica che ha dato voce ai miei sogni, l’amica fidata sempre pronta a darmi consigli e a proteggermi. Hai illuminato il mio percorso con maestria, dolcezza, dedizione e hai colorato l’infanzia con i colori dell’arcobaleno", si legge ancora nel post: "Ora che hai spiccato il volo verso un nuovo cielo, continuerai a vivere in ogni nota e in ogni parola che hai scritto per me. Mi manchi e non puoi nemmeno immaginare quanto mi mancherai… Con tutto il mio amore. La tua Cri".

La lettera di Cristina D'Avena ha suscitato profonda commozione: "Leggendo queste parole con gli occhi colmi di lacrime, sì, perché la nostra generazione deve ad Alessandra moltissimo e gliene saremo per sempre grati. Tutti noi. Grazie Signora Valeri Manera", ha scritto qualcuno.

Chi era Alessandra Valeri Manera

Nata a Milano nel novembre del '56, Alessandra Valeri Manera era entrata a Mediaset nel 1980 lasciando il "Biscione" soltanto nel 2001. Nella sua carriera è stata curatrice di alcuni dei programmi più noti, come "Bim Bum Bam" e "Ciao ciao", oltre che produttrice dei telefilm con protagonista Cristina D'Avena. Proprio dall'incontro tra le due sono nate decine di sigle ricordate ancora oggi, come "Occhi di gatto", "L'incantevole Creamy" e "Magica Doremì". "Credo di avere avuto la più grande fortuna che uno possa avere. Per magia mi sono trovata seduta a una scrivania come responsabile della fascia ragazzi di Mediaset", raccontava lei stessa parlando della sua esperienza lavorativa.