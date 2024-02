Crozza diventa Mara Venier e legge un nuovo comunicato Rai: il video dell'imitazione

Maurizio Crozza torna sul Nove venerdì 23 febbraio alle 21.30 con il suo Fratelli di Crozza. E proprio per lanciare questo nuovo ciclo di puntate, il comico ha preparato un'imitazione quantomai attuale alla luce delle polemiche scoppiate a ridosso dell'ultima puntata di Domenica In. Crozza, infatti, è entrato nei panni di Mara Venier interpretata con la sua ironia proprio nella scena della lettura del comunicato dell'ad Rai Roberto Sergio a favore di Israele.

"Scusate Fratelli, ma Mara deve leggervi un altro comunicato" si legge nella didascalia che accompagna il video del siparietto di Crozza. "Ci tenevo a sottolieare che qui in Rai ognuno può esprimere il proprio pensiero come gli pare, dove gli pare, quando gli pare e perché gli pare" premette Venier-Crozza prima di proseguire con la lettura della nota che riprende quella effettivamente arrivata nella diretta di domenica scorsa: "Mi è appena arrivato un comunicato del nostro amministratore delegato Roberto Sergio: 'Ogni giorno i nostri telegiornali raccontano, e continueranno a farlo, la realtà. Ecco, con la libertà di pensiero che conviene alla Meloni', dice Roberto Sergio. E chiede 'siete tutti d'accordo?' Sì perché tutti quelli che hanno un contratto in Rai sono d'accordo".

Rai e Mara Venier nella bufera dopo le accuse di censura. Scontri e feriti a Napoli

Dopo quanto accaduto a Domenica In con Mara Venier che ha interrotto Dargen D'Amico mentre parlava della questione migranti e la lettura della nota dell'ad Rai Roberto Sergio "in merito a un'affermazione su Israele e Palestina fatta da un artista durante il Festival di Sanremo" (ovvero Ghali e il suo "stop al genocidio" pronunciato sul palco di Sanremo), l'opposizione parla apertamente di censura e si moltiplicano i presidi organizzati per protestare contro l'azienda. Durante un sit-in davanti alla sede Rai di Napoli, attivisti e forze dell'ordine sono venuti a contatto. La polizia, spiega Massimo Romano su NapoliToday, ha caricato almeno tre volte i manifestanti tra i quali risultano almeno due feriti con evidenti lesioni alla testa. Colpito anche un fotografo all'arcata sopraciliare.

Intanto Mara Venier, travolta dalle critiche, ha disattivato i commenti su Instagram. "Diciamo anche che l'hanno lasciata a Domenica In con una patata bollentissima, con una grande grana da gestire", ha detto Lilli Gruber a Otto e Mezzo trattando la questione e invitandola in trasmissione per commentare l'accaduto.