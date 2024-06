"Cucina d’aMare" con Peppe Di Napoli, da stasera in tv: le anticipazioni

Un programma imperdibile per tutti gli amanti della buona cucina e del pesce: "Cucina d’aMare" va in onda oggi, 28 giugno 2024, dalle 22.00 su Food Network. Peppe Di Napoli e sua figlia Aurora guidano gli spettatori attraverso il gusto e la tradizione, senza dimenticare le tecniche di cottura e la protezione dell'ambiente marino.

Cucina d’aMare: le anticipazioni

Il grande pubblico ha conosciuto Peppe Di Napoli soltanto di recente, grazie alla sua partecipazione al reality "L'isola dei famosi". La sua permanenza è però stata alquanto breve: l'uomo ha abbandonato la competizione dopo soli dodici giorni, desideroso di riabbracciare la sua amata famiglia (e la sua terra). Di Napoli vantava però precedenti partecipazioni a programmi televisivi culinari: parliamo naturalmente de "La prova del cuoco" con Antonella Clerici, ma anche del suo "Do you like pesce?", trasmissione targata Food Network; rete, quest'ultima, che lo vede adesso nuovamente protagonista. A partire dal 28 giugno Peppe Di Napoli conduce un nuovo programma dedicato agli appassionati del pesce: "Cucina d’aMare", un vero e proprio viaggio culinario tra sapori e tradizioni marinare, svelando i segreti più antichi della cucina di mare.

Noto anche per la sua dedizione alla famiglia, Di Napoli ha dimostrato quanto tenga a sua moglie Brunella, alla figlia Aurora e al figlio Alessandro, affidando loro la gestione delle sue attività durante la sua partecipazione al reality di Canale 5. Questa forte connessione familiare si riflette anche nel nuovo show, dove l'esperienza di Peppe si combina con l'entusiasmo giovanile di Aurora, che lo affianca in tutte le puntate, creando una sinergia perfetta tra tradizione e innovazione.

Il programma, articolato in dodici episodi da circa trenta minuti ciascuno, vede Peppe e Aurora guidare gli spettatori alla scoperta di deliziose ricette marine. Ogni puntata sarà un'occasione per imparare a cucinare piatti prelibati e per scoprire le tecniche di preparazione del pesce.

Oltre a condividere le sue conoscenze culinarie, Peppe Di Napoli sensibilizza il pubblico sull'importanza di proteggere il mare e di consumare pesce pescato in modo sostenibile. Fornisce consigli pratici su come scegliere il pesce fresco al mercato, riconoscere la qualità e conservarlo nel modo migliore. Questi suggerimenti saranno essenziali per chi desidera preparare piatti di pesce di alta qualità a casa.

Peppe Di Napoli condivide i trucchi del mestiere e i segreti tramandati nella sua famiglia, insegnando agli spettatori a padroneggiare le diverse tecniche di cottura, dalla bollitura delicata alla grigliata saporita. E poi ci sono loro; gli immortali piatti a pase di pesce, dalle classiche linguine alle vongole ai crostacei. Delle prelibatezze senza tempo, che continuano a deliziare milioni di persone.

Dove vedere “Cucina d’aMare” in tv e in streaming

La prima puntata di "Cucina d’aMare" va in onda venerdì 28 giugno 2024, dalle 22.00 su Food Network (canale 33 del digitale terrestre) e in live streaming sul sito ufficiale del canale.

Programmi tv stasera e domani

- Programmi tv stasera

- Film stasera in tv

- Programmi tv oggi

- Programmi tv domani sera